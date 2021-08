Stephen Pearcy de Ratt parle de sa bataille contre le cancer : “J’ai senti qu’il était temps de la partager”

Dans une nouvelle interview avec Shawn Ratches de Laughingmonkeymusic, RATT chanteur Stephen Pearcy a parlé de sa bataille privée de trois ans contre le cancer du foie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Tout est un peu copacétique maintenant. Je suis sur un rituel et surveille les choses. Et est-ce que je veux vraiment me mettre à travers toutes ces choses, en prenant soin de votre santé et des fractures des os et des genoux, une infection au staphylocoque.

“Je ne sais pas pourquoi je suis toujours là”, a-t-il poursuivi. “Mais, écoutez, j’apprécie chaque jour et chaque minute au-dessus du sol ici, parce que tous nos pairs semblent disparaître. Et c’est un tel frein. Mais c’est sous contrôle. Et je n’ai jamais voulu en parler jusqu’à ce que je commence vraiment à ressentir coupable à ce sujet.”

poire a révélé qu’il avait découvert son cancer “par un test sanguin. J’avais une hépatite”, a-t-il déclaré. “Eh bien, alors, en faisant un autre examen, j’ai découvert: ‘Au fait, vous avez un petit truc contre le cancer qui va là-bas. Nous devons y entrer.’ Ensuite, tout votre monde change. Pourtant, je n’avais pas l’impression que cela devait être là-bas jusqu’à ce que je commence à me sentir coupable. Du genre, ‘Wow, mec, je peux aider certaines personnes.’ Faites des tests sanguins. Prenez soin de vous. Découvrez si vous avez une hépatite. Si vous avez une hépatite, j’espère que cela ne se transformera pas en une chose cancéreuse, car cela peut facilement. Et maintenant, je suis le défenseur de, hé, prends soin de toi C’est un peu personnel pour moi, mais j’ai senti qu’il était temps de le partager.”

Selon Stéphane, il “a pris la route neuf jours après l’opération, ne connaissant même pas le résultat de mon opération, en enlevant le cancer et tout ça. C’était donc assez intéressant”, a-t-il déclaré. “Donc, si je suis dévoué et dans quelque chose, je suis dedans. Mais encore une fois, je dois commencer à penser à combien de temps je veux être ici pour faire ça. Et vous commencez à penser à d’autres choses – des choses de la vie.”

poire a admis qu’il “aurait dû se surveiller” mieux et “se détendre. “Les genoux sont une chose. Je veux dire, oui, c’était suffisant », a-t-il déclaré, faisant référence à son opération de remplacement du genou de janvier 2019. « Mais alors le double coup dur avec la découverte du C. Mais maintenant, j’ai l’impression que je dois dire quelque chose juste parce que, hé, prends prendre soin de vous. Je veux voir nos fans et nos amis, je veux les voir autour de moi. Je veux dire, nous avons appris à connaître beaucoup de ces personnes 36, 37 ans plus tard. Et si cela peut aider une ou deux personnes ou autant de personnes, alors tant mieux. Je connais de très bons amis à moi qui sont en pire état, et c’est juste une chose terrible. J’ai perdu de la famille à cause de ça, et il était temps d’intervenir et de dire : ‘Eh bien, malheureusement, tu t’es fait gifler, Stéphane, alors faites quelque chose de positif à ce sujet.’ Vous savez, sans être l’enfant vedette, ce que je ne veux vraiment pas être.”

Stéphane a ajouté: “J’ai perdu beaucoup d’amis – je veux dire, beaucoup d’amis – à cause de cela. Et regardez, nous vieillissons. C’est bon. J’ai toujours l’impression d’avoir 20 ans, mais je ne fais que Ne fais pas ça. Et tu dois vraiment prendre soin de toi. Parce que je parle à certains de mes amis là-bas, et, ils m’ont laissé entrer et je leur parle. Et ça n’a pas besoin d’être public. Je parlerai à quelqu’un s’il fait un voyage dans sa vie. Et pourquoi pas ? Je veux dire, hé, si vous pouvez aider quelqu’un, vous pouvez aider quelqu’un. »

poirel’opération du genou de s est survenue trois mois après deux désastreuses RATT des émissions qui ont vu le chanteur de 65 ans maintenant handicapé au point qu’il a eu du mal à se souvenir des paroles de certains des plus grands succès du groupe. “Mon genou était totalement explosé et je ne pouvais pas le supporter”, a-t-il déclaré plus tard L’appel du matin. “Cela s’est amélioré, puis mon genou gauche a explosé, ce qui arrive. Et j’avais tellement mal là-bas, et j’ai juste été un peu trop tordu une nuit ou deux nuits. Et puis j’ai dit, ‘Je suis aller pour faire ça. Je ne peux pas être ici à me battre et à avoir des spectacles de merde. Et tout ce que j’avais à faire, je vais avoir besoin d’une opération au genou. Mais c’est tellement difficile. Les gens ne comprennent pas.

poirele cinquième LP solo de , “Voir à un frisson”, est sorti en novembre 2018 via Frontières Musique Srl. La suite de 2017 “Fracasser” a été produit par Matt Thorne et poire et a été mixé et masterisé par Thorne et guitariste Erik Ferentinos.

poire et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (RASOIR) et Frankie Lindia.

En janvier, poire Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il était ouvert à l’idée de créer un nouveau RATT album avec tous les membres survivants de la formation classique du groupe.

RATT n’a pas sorti de nouvelle musique depuis les années 2010 “Infestation” LP.