Stephen Pearcy de Ratt rejoint par Bobby Blotzer au concert en direct (Photos)

Stephen Pearcy a été rejoint par son ancien coéquipier Bobby Blotzer pendant le RATT concert en direct du chanteur le vendredi 2 avril du célèbre Whiskey A Go Go sur le Sunset Strip.

Pearcyde Instagram compte a partagé plusieurs photos de la réunion, qui a marqué la première fois que les deux musiciens jouaient ensemble depuis environ sept ans.

Billets, marchandises et forfaits VIP pour PearcyLes concerts en direct sont disponibles sur stephenpearcy.veeps.com.

Le concert sera disponible sur demande jusqu’au 5 avril.

En février dernier, Metal Sludge a rapporté que Pearcy serait rejoint par Blotzer pour le tournage du concert virtuel avec son groupe solo les 26 et 27 février.

Les rumeurs de Blotzer jouer avec Pearcy encore venu un mois après Stephen confirmé à SiriusXMde « Trunk Nation avec Eddie Trunk » qu’il était de retour pour parler avec le batteur, qui a dirigé sa propre version de RATT pendant quelques années à partir de la fin de 2015 avant de se laisser entraîner dans une bataille juridique avec le chanteur, guitariste Warren DeMartini et bassiste Juan Croucier sur les droits sur le nom du groupe.

« Je parle à Policier, » Pearcy Raconté « Trunk Nation ». « Policier et je suis – c’est l’amour-haine, le genre de frère d’un concert. Nous restons en contact et parlons de choses positives. Il a toujours de l’intérêt, il y a donc des choses à discuter. Et Garenne est le même. »

«Regardez, la vie continue», expliqua-t-il. « La vie est courte. La haine n’est pas une bonne chose. Il y a de la communication. Mais je ne peux rien dire. »

Pearcy et Croucier sont les seuls membres d’origine restants dans RATTLa programmation actuelle, qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Les rejoindre dans le groupe sont batteur Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RASOIR).

RATT – avec Pearcy, Croucier et DeMartini – a joué un certain nombre de spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par Cavazo, qui a joué sur « Infestation »et batteur Jimmy DeGrasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.

Le mois dernier, Pearcy Raconté Metalcast glamour des années 80 qu’il ne fera pas un nouveau RATT à moins que tous les membres survivants de la formation classique du groupe ne soient impliqués: Blotzer, DeMartini et Croucier. « Je ne ferai pas un autre disque [unless it’s with the original guys]», dit-il.« Il n’y a aucun moyen en enfer. J’ai donné DeMartini et tout le monde courtoisie. Pourquoi devrais-je le faire? Il n’y a pas de raison. Nous avons essayé avec [RATT‘s 2010 album] «Infestation». Les gens disent: « C’est un excellent disque. » Je suis, comme, eh bien, c’est parce que c’était la seule chose que nous avons pu vous donner. S’il y avait Juan là-dedans, s’il y avait Robbin [Crosby, late RATT guitarist] là-dedans, s’il y avait les gars d’origine – le noyau – vous auriez obtenu un meilleur dossier. C’est juste comme ça; c’est juste comme ça que ça fonctionne. Car aussi dysfonctionnels ou fonctionnels que nous sommes, c’est ce qui fait notre musique.

« Voir, Carlos Cavazo [former QUIET RIOT guitarist] était dans le groupe pendant un moment. Nous avons écrit les deux premiers singles [from ‘Infestation’], Carlos et moi. Alors là, vous allez juste là. Ce n’était même pas vraiment un vrai RATT record. Aucun manque de respect pour les gars qui ont joué dessus. Mais je ne ferais pas ça pour RATT, à la marque. Ça ne marcherait pas. Nous verrons donc ce qui se passe. Mais je ne ferai pas d’autre RATT enregistrer, non, sauf si [it’s with] les gars d’origine. J’ai mis les palpeurs là-bas. Qui sait? Peut-être que la sonnette retentira. Je ne compte pas dessus. Mais qui sait? »

RATT n’a pas sorti de nouvelle musique depuis « Infestation ».