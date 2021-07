Stephen Pearcy lance à nouveau la possibilité d’une réunion classique de Ratt: “J’ouvre la porte”

Stephen Pearcy a une fois de plus évoqué la possibilité que les membres survivants du classique RATT line-up réuni pour jouer des concerts ou faire un nouvel album studio.

poire a fait ces commentaires trois mois après avoir été rejoint par son ancien compagnon de groupe Bobby Blotzer pendant le RATT concert en direct du chanteur du célèbre Whisky A Go Go sur le Sunset Strip.

Interrogé dans une nouvelle interview avec “Le podcast de Jeremy White” où la perspective d’un classique RATT la réunion se tient en ce moment, poire dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Policier est sorti et a fait la confiture. Je l’ai invité. Vous pouvez appeler cela « l’instigateur », étant l’instigateur, mais pourquoi pas ? Je dois être clair – je déteste raconter des conneries à notre public, en pensant ça [latest lineup of RATT] est RATT. Aucun manque de respect envers ces autres joueurs qui vont et viennent, mais ça devient un peu idiot. Je préfère faire mon propre truc jusqu’à ce que les choses rentrent dans l’ordre ou que nous puissions faire un pas en arrière et en avant et voir ce que vous avez. Policierc’est la balançoire, Juan [Croucier, RATT bassist] est Juan, et Garenne [DeMartini, RATT guitarist] est vraiment DeMartini, homme. Et repose en paix, Robbin [Crosby, late RATT guitarist]; peu importe qui essaie de le remplacer, ça n’arrivera jamais putain. Ainsi soit-il.

“Donc, de toute façon, c’est là que ça se passe”, a-t-il ajouté. “Policier est venu et s’est coincé. Et il pourrait assister à quelques spectacles. Nous allons voir ce qui se passe. J’ouvre la porte… Ce n’est pas d’être le bon gars – croyez-moi – c’est d’être le gars d’affaires et d’avoir un certain respect pour l’héritage que nous laissons. Parce que tu sais quoi ? Je suis sur d’autres aventures dans la vie. J’adore être sur scène et ceci et cela… Je vais lui donner quelques années de plus pour m’amuser et m’amuser quand je veux – pas parce que je le dois. Je n’ai pas à le faire. J’ai juste un peu plus de respect et d’intégrité pour mon groupe RATT. Et c’est à peu près tout.”

poire et Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitaristes Jordan Ziff (Marty Friedman) et Frankie Lindia (David Lee Roth).

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué plusieurs spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par le guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur “Infestation”, et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.



