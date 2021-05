Stephen Satterfield sur la connexion de la cuisine à la culture dans ‘High on the Hog’ ⋆ .

La cuisine rencontre la culture dans High on the Hog: How African American Cuisine Transformed America, la série en quatre parties de Netflix qui plonge profondément dans les origines de la cuisine africaine et comment ces ingrédients et recettes ont influencé les États-Unis.

Lire la suite: Netflix lance la première bande-annonce de “ High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’Amérique ”

theGrio a rencontré un écrivain et animateur culinaire, Stephen Satterfield pour tout savoir sur son parcours éclairant inspiré de High on the Hog, un livre d’historien de l’alimentation Jessica B. Harris.

“C’est une histoire sur, honnêtement, les origines des peuples afro-américains en tant que concept raconté à travers notre nourriture”, a déclaré Satterfield.

«Donc, alors que nous commençons en Afrique de l’Ouest et que nous traversons ce voyage tumultueux aux États-Unis, cette histoire étant racontée à travers notre nourriture et où nous allons, notre histoire de migration par la suite le long de la côte Est, se dirigeant finalement vers l’ouest vers le Texas. Je pense qu’il est vraiment important de voir comment tout cela est lié », dit-il à propos du projet réalisé par lauréat d’un Oscar Roger Ross Williams.

«Je pense que beaucoup de gens auront leurs propres histoires particulières préférées ou des histoires familières, selon d’où vous venez ou où vous êtes allé. Mais ce que j’espère vraiment, c’est que les gens voient les quatre épisodes comme une connexion et comme un continuum d’une histoire qui a commencé en Afrique de l’Ouest sous la contrainte, les difficultés, la douleur et et à partir de cela, nous avons émergé comme un peuple beau, fier et résilient qui ont complètement façonné la culture, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. »

Satterfield admet qu’il a été particulièrement impressionné par le village aquatique qu’ils ont exploré.

«Être sur un village entier où les maisons sont sur pilotis, essentiellement dans un lac et cette belle histoire d’origine qui l’accompagne, que c’était un endroit où nous avons échappé à notre captivité et appris à nager et construit une nouvelle communauté, vous savez, sur ce village aquatique, c’était comme si l’histoire elle-même était assez belle », dit-il.

«Mais ensuite, le voir en pratique, vous savez, des gens sur des bateaux qui vont à l’école, des jeunes qui naviguent sur leur propre canoë… et au fait, je pense que pour moi, c’était juste la partie la plus époustouflante de tout le voyage, juste regarder cette belle communauté prospérer, vivant littéralement sur l’eau.

Le résultat final de cette expérience révélatrice, à la fois spectacle culinaire et récit de voyage, est un examen des traditions séculaires qui mettent en valeur la créativité et la volonté implacable de notre peuple.

Après sa magnifique exploration de ces aliments divins, nous ne pouvions nous empêcher de nous demander ce que Satterfield suggérerait à ceux qui cherchent à offrir un repas parfait pour la fête des pères qui représente notre histoire.

“Certainement du poisson frit sur le dessus. Selon l’endroit où vous vous trouvez, peut-être du poisson-chat, de la truite frite et du riz doré de Caroline. Pour aller avec cela, vous pourriez être enclin à peut-être faire du gombo et du poisson frit. Je pouvais voir que cela se rassemblait vraiment bien », dit-il.

Lire la suite: Une famille noire abandonne la vie citadine pour cultiver la ferme “ High Hog ”

«Et puis, bien sûr, du macaroni au fromage. Il y a un moment de macaroni au fromage séminole de Lenny Swardson. Je pense comme le poisson, le riz, le macaroni au fromage. C’est un excellent cadeau pour la fête des pères.

High on the Hog est en streaming maintenant sur Netflix.

Êtes-vous abonné à Le nouveau podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager