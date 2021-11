Stephen Sondheim décède à 91 ans, légende de la comédie musicale américaine – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Stephen Sondheim, légende de la comédie musicale américaine et auteur des paroles de « West Side Story » (L’amour sans barrières), est décédé ce vendredi à l’âge de 91 ans, a annoncé son avocat au journal New York Times.

Sondheim est décédé subitement dans la matinée à sa résidence de Roxbury, dans l’État du nord-est du Connecticut, après avoir célébré Thanksgiving avec des amis la veille, a déclaré l’avocat Richard Pappas.

Né le 22 mars 1930 à New York, Sondheim a été impliqué dans le théâtre musical dès son plus jeune âge.

Il a commencé à jouer du piano à l’âge de sept ans et était un ami de la famille d’Oscar Hammerstein II, membre du célèbre duo d’écrivains de théâtre musical Rodgers et Hammerstein, qui a écrit des pièces telles que « Oklahoma! » et « The Sound of Music » (Le novice rebelle).

Au cours de sa longue carrière, Sondheim a remporté huit Grammy Awards, huit Tony Awards – dont le spécial Lifetime Theatre – et un Academy Award. Il a été nominé pour d’autres Grammys et Tony’s, ainsi que deux Golden Globes.

En 2015, le président américain de l’époque, Barack Obama, a décerné à Sondheim la Médaille présidentielle de la liberté pour son travail.

