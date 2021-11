Stephen Sondheim, icône du théâtre musical, décède à 91 ans

Stephen Sondheim, le compositeur et parolier largement considéré comme l’une des figures les plus influentes de l’histoire du théâtre musical, est décédé, selon le New York Times. Sondheim avait 91 ans.

Né et élevé à New York, Stephen Sondheim a été encadré très jeune par Oscar Hammerstein. Après l’université, il a commencé sa carrière en tant que parolier des comédies musicales à succès West Side Story et Gypsy. Entre 1970 et 1981, il a collaboré avec Hal Prince sur certains de ses premiers succès en tant qu’auteur de musique et de paroles, notamment Company, Follies, Sweeney Todd et Merrily We Roll Along. Dans les années 80 et 90, Sondheim a collaboré avec James Lapine dimanche dans le parc avec George et dans les bois.

Sondheim a été largement décoré tout au long de sa carrière pour ses réalisations dans la musique et le théâtre. Il a remporté huit Tony Awards, dont un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière ; il a reçu le prix Pulitzer 1985 pour le drame pour le dimanche dans le parc avec George; il a reçu le Kennedy Center Honors en 1993; et il a également remporté huit Grammy Awards, dont le Trustees Award tout au long de sa carrière. En 1990, Sondheim a remporté un Oscar pour sa chanson de Dick Tracy.

L’héritage de Sondheim est resté une pierre angulaire de la culture populaire ces dernières années. Into the Woods a été adapté dans un film étoilé, West Side Story a été adapté par Stephen Spielberg, « Being Alive » a été chanté par Adam Driver dans Marriage Story de Noah Baumbach, et Company a été raillée par John Mulaney et Seth Meyers dans Documentary Now.

Sondheim a continué à travailler jusqu’à la fin de sa vie. Il y a tout juste deux mois, il s’est entretenu avec Stephen Colbert pour The Late Show With Stephen Colbert. Sondheim a dit à Colbert qu’il travaillait sur une nouvelle comédie musicale intitulée Square One. L’acteur Nathan Lane a déclaré que lui, Bernadette Peters et d’autres avaient lu la comédie musicale, que Lane a qualifiée de « très excitante ».