Stephen Sondheim, le géant de Broadway, décède à 91 ans

Stephen Sondheim, l’un des auteurs-compositeurs les plus importants de l’histoire de Broadway, est décédé vendredi matin à son domicile de Roxbury, dans le Connecticut. Il avait 91 ans.

Son avocat et ami, F. Richard Pappas, a annoncé le décès. Il a dit qu’il n’en connaissait pas la cause, mais a ajouté que Sondheim n’était pas malade et que la mort était soudaine. La veille, Stephen avait célébré Thanksgiving avec un dîner avec des amis à Roxbury, a déclaré Pappas, selon un article du New York Times.

Ses premiers triomphes ont eu lieu dans les années 1950 lorsqu’il s’est présenté sur la scène de Broadway en écrivant des paroles pour West Side Story et Gypsy, dans les années 1990, lorsqu’il a écrit la musique et les paroles d’Assassins et Passions, deux comédies musicales qui ont vraiment repoussé les limites de ce que les spectacles sur scène étaient censés être.

La comédie musicale West Side Story reste l’une des œuvres les plus influentes de Sondheim à ce jour. Il a ouvert ses portes à Broadway le 26 septembre 1957 et a duré 732 représentations. Il a été nominé pour six Tony Awards. L’adaptation cinématographique de 1961 a été nominée pour 11 Oscars et en a remporté dix, dont celle du meilleur film.

Plus récemment, le travail de Sondheim a été revigoré grâce à l’intérêt d’auteurs comme Steven Spielberg, qui prépare actuellement une interprétation sur grand écran de West Side Story.

« Toute notre maison était décorée d’albums de musique classique et j’ai grandi entouré de musique classique. West Side Story était en fait le premier morceau de musique populaire que notre famille ait jamais autorisé à entrer dans la maison », a déclaré Spielberg à Vanity Fair. «Je me suis enfui avec – c’était l’album du casting de la comédie musicale de Broadway de 1957 – et j’en suis tombé complètement amoureux quand j’étais enfant. West Side Story a été cette tentation obsédante à laquelle j’ai finalement cédé.

Le film devait initialement sortir en décembre dernier, mais a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.