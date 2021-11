Stephen Sondheim, légendaire compositeur de Broadway, est décédé à 91 ans

. – Stephen Sondheim, le célèbre compositeur de « Into the Woods », « Sweeney Todd », « Gypsy », « Sunday in the Park with George » et d’autres oeuvres incontournables de la comédie musicale, est décédé à l’aube ce vendredi à son domicile de Roxbury, Connecticut, comme le rapporte le New York Times. Il avait 91 ans.

Sondheim est décédé subitement, a rapporté le Times, citant son avocat et ami F. Richard Pappas. Sondheim venait de célébrer Thanksgiving avec un dîner avec des amis la veille, a déclaré Pappas au Times.

Rick Miramontez, publiciste de la production actuelle de Sondheim à Broadway, « Company », a confirmé le décès au Washington Post.

En tant que parolier, compositeur, artiste conceptuel et force créatrice, Sondheim n’avait peut-être personne comme lui dans le théâtre américain moderne.

Ses œuvres couvraient une gamme étonnante: la romance mise à jour de « Roméo et Juliette » de « West Side Story » (dont il a écrit les paroles), les difficultés d’un groupe moderne d’amis et d’amoureux dans « Company », et même les ennuis des assassinats présidentiels (et tentatives d’assassinat) dans « Assassins ».

Tout au long de sa carrière, il a remporté un Oscar, un Pulitzer, huit Grammy Awards, huit Tony Awards, une reconnaissance du Kennedy Center et la Presidential Medal of Freedom. Le théâtre Stephen Sondheim dans le quartier des théâtres de Manhattan porte son nom.

Les paroles de ses chansons, en particulier, étaient l’étalon-or de l’art théâtral, qu’elles soient difficiles (« Rose’s Turn »), tristes (« Send in the Clowns »), menaçantes (« Children Will Listen ») ou simplement intelligentes. (« Ah, mais en dessous »).

Parfois, ils étaient compliqués, pleins de rimes intelligentes et de mesures difficiles, peut-être naturelles pour un homme qui s’est décrit un jour comme « un mathématicien par nature ». Mais ils manquaient rarement d’aller au cœur d’un personnage.

Sondheim était particulièrement doué pour exprimer le désir et la perte romantique. Des chansons comme « Send in the Clowns » (de « A Little Night Music »), « Losing My Mind » (de « Follies ») et « Somewhere » (de « West Side Story ») sont déchirantes dans leur émotion.

« Pour de nombreux amateurs de théâtre, il y a des comédies musicales et puis il y a des comédies musicales de Sondheim », a écrit Garry Nunn dans The Guardian. « Ces derniers sont dans leur propre catégorie car avec Sondheim, chaque mot, chaque rime a été travaillé au point d’être mélodieux et articulé (quoiqu’un peu bavard) ».