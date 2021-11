Stephen Sondheim, légende de Broadway et scénariste de « West Side Story », décédé à 91 ans

Stephen Sondheim, une légende de Broadway et écrivain de West Side Story, est décédé à l’âge de 91 ans. Selon le New York Times, l’icône de la scène est décédée tôt vendredi matin à son domicile de Roxbury, Connecticut. L’avocat et ami de Sondheim, F. Richard Pappas, a annoncé la nouvelle, décrivant la mort comme soudaine. Pour le moment, aucune cause de décès n’a été signalée.

La nouvelle a suscité de nombreux hommages sur les réseaux sociaux, l’acteur Josh Gad utilisant Twitter pour honorer la défunte légende. « Peut-être que depuis le 23 avril 1616, le théâtre n’a-t-il pas perdu une voix aussi révolutionnaire », écrit-il. « Merci M. Sondheim pour votre Demon Barber, de la musique de nuit, un dimanche dans le parc, de la compagnie, du plaisir lors d’un forum, un voyage dans les bois et nous avoir raconté une histoire de West Side. RIP. » L’écrivain Neil Gaiman a ajouté: « Il m’a écrit une merveilleuse lettre d’autorisation pour utiliser » Old Friends « dans American Gods. J’ai évité de le rencontrer (je n’ai échoué qu’une seule fois) et j’ai refusé le dîner parce que je n’avais pas beaucoup de héros. Maintenant, j’en ai un moins. Merci beaucoup Stephen Sondheim. »

Stephen Sondheim, le compositeur-parolier vénéré et influent à l’origine de certains des spectacles les plus appréciés et les plus célèbres de Broadway, est décédé à 91 ans. https://t.co/8lSmZrbQEh – Théâtre NYT (@nytimestheater) 26 novembre 2021

Cette histoire se développe…