Stephen Thompson veut “ gifler ” Jake et Logan Paul et exhorte Ben Askren à critiquer la star de YouTube pour lui montrer de “ vrais combats ”

Stephen Thompson est peut-être l’une des âmes les plus généreuses du MMA, mais l’ancien challenger au titre mondial de l’UFC veut toujours gifler Logan et Jake Paul.

Les frères de l’Ohio sont devenus célèbres pour leurs escapades sur YouTube et se sont depuis lancés dans le jeu de combat.

Jake Paul et Ben Askren se sont affrontés lors de la conférence de presse de Triller

Logan Paul a fait ses débuts professionnels contre son compatriote YouTube KSI en 2019, perdant une décision étroite au Staples Center de Los Angeles. Un combat avec Floyd Mayweather a été vanté, mais ni une date ni un lieu n’ont été annoncés.

Alors que le jeune frère Jake Paul a amassé un record de 2-0 avec deux KO après avoir battu un influenceur et un ancien joueur de la NBA, qui n’avaient jamais boxé auparavant. Le ‘Problem Child’ revient ce week-end pour affronter Ben Askren à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium.

“ Wonderboy ” est reconnu comme l’un des plus gentils combattants de la liste de l’UFC, ne s’engageant jamais dans des conversations trash et offrant toujours sa main à ses adversaires – même s’ils l’assomment comme Anthony Pettis l’a fait en 2019.

Pourtant, la superstar des poids welters n’a pas tiré de coups dans son évaluation des deux prétendants essayant d’être des prétendants.

Stephen ‘Wonderboy’ Thompson est un attaquant clinique et un diamant à l’extérieur de l’Octogone

«Je refuse», a déclaré Thompson sur What the Heck lorsqu’on lui a demandé s’il regarderait Paul-Askren samedi. “Je refuse. Je refuse de regarder ça.

«C’est une sorte de grincement des dents. Je pense que c’est un peu grincé des dents. Les gens de YouTube, les gens qui sont juste là pour le divertissement – qui, tout le monde regarde pour le divertissement – mais en tant qu’athlète, cela ne devrait même pas avoir de sens.

«Cela ne devrait même pas avoir de sens pour moi.

«Je pense que cela nuirait à l’héritage de Ben Askren. Je connais un autre gars, [Paul’s] frère [Logan] a essayé de se battre avec Mayweather.

Jake et Logan Paul ont fait des vagues dans le monde des sports de combat, pour de bonnes et de mauvaises raisons

«Je pense que cela nuirait à leur héritage. En tant qu’athlète, je ne pense pas que cela ait du sens, mais en tant que divertissement, en tant que fan du jeu, et moi aussi en tant que YouTuber, ces gars-là font des mouvements.

«Les frères Paul bougent. Alors chapeau à ces gars, mais je veux juste les gifler. Je veux les gifler. Je fais.

«J’espère que Ben Askren va là-bas – je sais que c’est de la boxe – mais le ramasse et le claque, se fait disqualifier, et le regarde et dit: ‘C’est du vrai combat.’»