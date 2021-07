Stephen ‘Wonderboy’ Thompson a gagné son surnom de prodige du MMA qui est devenu un combattant parce que son père aimait Elvis et est allé 62-0 avant de signer pour l’UFC

Stephen ‘Wonderboy’ Thompson était un phénomène d’arts martiaux mixtes avant le début de sa carrière à l’UFC.

Maintenant, il se retrouve à courir après les distinctions qui soutiennent son potentiel précoce.

Thompson est l’un des combattants les plus sympathiques de l’UFC

Il est difficile de croire que Thompson, qui combat Gilbert Burns dans le co-événement principal à l’UFC 264, a 38 ans maintenant, mais le surnom de « Wonderboy » n’est pas seulement quelque chose de mignon ou d’intelligent. Non, il est entré à l’UFC en 2012 avec le genre de record qui fait remarquer le président Dana White.

En kickboxing amateur, Thompson avait une fiche de 37-0. En tant que kickboxeur professionnel, il avait une fiche de 20-0. En tant qu’artiste martial mixte professionnel, il est rapidement passé à 5-0 et l’UFC l’a récupéré. Cela fait 62 combats consécutifs sans défaite et vous pouvez voir d’où vient le buzz.

Non pas qu’il n’ait jamais goûté à la défaite dans sa jeunesse.

« J’ai appris quand j’étais jeune à garder la tête haute et à continuer de m’entraîner dur. Je sais ce que c’est que de perdre et je ne veux plus recommencer. C’est ce qui me pousse maintenant », a-t-il déclaré au début de sa carrière avec la plus grande promotion des arts martiaux mixtes.

Il s’est lancé dans une séquence de six victoires consécutives avant de tenter sa chance au titre des poids mi-moyens de Tyron Woodley en 2017.

Thompson a été guidé dans le MMA par son père, Ray et il est toujours dans son coin

Les coups de pied longilignes de Thompson sont son atout légendaire, mais comment est-il devenu un tel étalon dans le jeu à un si jeune âge ?

C’était sa vie. Essentiellement, son père a ouvert une école de karaté sur la base du fait que son idole, Elvis, pratiquait le karaté.

Il est difficile d’imaginer que Ray Thompson ait jamais envisagé cette décision apparemment impulsive menant au développement d’un célèbre fils de combat MMA, mais c’est ainsi que tout a commencé.

“Mon père a grandi dans un petit endroit près de Charleston appelé Moncks Corner [in South Carolina]», a raconté Thompson en 2017.

« Il était un grand fan d’Elvis. Elvis était ceinture noire septième degré en karaté. Mon père savait qu’il ne pouvait pas danser comme Elvis ou chanter comme lui, mais il pensait qu’il pourrait peut-être essayer le karaté, et il en est tombé amoureux.

Bien que Stephen ait trouvé beaucoup de sports de combat dans sa vie domestique avec ses quatre autres frères et sœurs – en particulier sa sœur Lindsey qui était elle-même une véritable compétitrice hors pair, son entraînement de contact a commencé à l’âge de 12 ans.

« La modestie, la courtoisie, la maîtrise de soi, l’intégrité, la persévérance, cet esprit indomptable qu’on n’apprend pas beaucoup de nos jours », dit Thompson à propos de l’école de son père.

2019 Frederick Breedon/Zuffa LLC

Ray Thompson ne s’est dirigé vers le MMA que parce qu’il a entendu qu’Elvis était accompli en karaté

Incroyablement, la United Martial Arts Association classe l’école parmi les 10 meilleures écoles d’arts martiaux aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Grande-Bretagne.

À 15 ans, après avoir passé ses années de formation presque uniquement concentrées sur l’entraînement, il a eu son premier combat professionnel et c’est là qu’est né son surnom de ‘Wonderboy’.

« Les gens me demandent quand je vais le changer en ‘Wonderman’ parce que j’ai 34 ans maintenant. Quand j’avais 15 ans, j’ai combattu un gars qui avait 26 ans et il était 20-0, invaincu. C’était une façon pour mon père de me montrer que j’étais meilleur que je ne le pensais.

« J’ai fini par freiner ce gars de 26 ans. Après le combat, l’annonceur a demandé à mon adversaire comment il se sentait. Il a répondu : ‘Je me demande pourquoi je suis monté sur le ring avec ce garçon.’ » L’annonceur a sauté dessus, et il est devenu ‘Wonderboy’.

Les coups de pied de Thompson ne sont pas une blague

Malgré le record de victoires, Thompson sait ce que c’est que de perdre. Y compris son premier tir à Woodley, Thompson n’a remporté que deux de ses six derniers combats à l’UFC – avec une victoire pour la star du box-office Jorge Masvidal.

Dans un monde où Conor McGregor et Masvidal prospèrent avec leurs personnages plus grands que nature, Thompson n’a rien d’excentrique. Juste un amour pour le sport et la vie.

Il s’engage dans la prière et la médiation quotidiennes en plus d’aller à l’église le dimanche. Il adore aussi pratiquer les arts martiaux.

Même après avoir perdu contre Darren Till, Thompson était toute classe

Il est ceinture noire de jiu-jitsu japonais, entraîne le jiu-jitsu brésilien avec son beau-frère, la ceinture noire au huitième degré Carlos Machado, et dit que sa lutte est sa deuxième compétence la plus forte derrière sa frappe décorée et éprouvée.

Thompson était censé atterrir à l’UFC plus tôt, mais une blessure au genou qui l’a vu déchirer son LCA, MCL et PCL, puis une tentative malavisée de revenir trop tôt, a retardé ses plans.

À son retour de la mise à pied, Thompson a commencé à s’entraîner avec certains des meilleurs esprits MMA au monde, dont Georges St-Pierre.

GSP était célèbre pour son incroyable athlétisme et son QI de combat

Sa relation avec Rush s’est développée des années auparavant lorsque GSP avait été dans le coin d’un adversaire de Thompson, seulement pour regarder “Wonderboy” sauvagement mettre KO son ami.

Le Temple de la renommée croyait au talent de Thompson et les camps sont restés en contact. GSP a fait appel à Thompson à plusieurs reprises pour l’aider dans ses camps avant de prendre sa retraite l’année dernière.

L’histoire de Thompson sera-t-elle celle d’un prodige qui n’a jamais tout à fait atteint le sommet de la montagne ? Ou Thompson, le numéro quatre des poids mi-moyens, s’emparera-t-il enfin de la ceinture pour laquelle l’entraînement inspiré d’Elvis a travaillé?