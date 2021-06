Stephen Zappala a mis fin aux offres de plaidoyer pour les clients de Milton Raiford: rapport ⋆ 10z viral

Procureur de district du comté d’Allegheny Stephen Zappala, un démocrate de Pennsylvanie, a suscité l’indignation de la communauté juridique après qu’il aurait interdit à tous les procureurs adjoints de son bureau de proposer des accords de plaidoyer aux clients d’un éminent avocat noir qui a qualifié le bureau du procureur de « systématiquement raciste » devant le tribunal.

Selon un rapport du journal The Tribune-Review, basé à Pittsburgh, l’avocat Milton Raiford a fait les commentaires prétendument critiques lors d’une procédure du 13 mai où son client a plaidé coupable de voies de fait graves devant le juge du tribunal des plaids communs du comté Antoine Mariani. Les accusations résultaient d’un coup de couteau en 2019. À la suite de la procédure, Raiford a demandé et obtenu la possibilité de dire quelque chose au dossier. Il a ensuite parlé du « racisme dans les tribunaux, de la pandémie et de la façon dont le tribunal y a répondu » pour « ce qui équivalait à 20 pages transcrites », indique le rapport.

“Je veux juste dire qu’il est très décourageant que dans ce comté, nous n’ayons eu aucun commentaire du bureau du procureur de la République, aucun commentaire de notre juge administratif de cette division, aucun commentaire de la Cour suprême, qui semble être totalement ignorant dans quelle direction le vent souffle à l’échelle nationale, que toutes ces personnes se font tirer dessus pour rien, toutes ces personnes meurent pour rien », a déclaré Raiford, selon une copie de la transcription obtenue par le Tribune-Review.

Lorsque le juge Mariani lui a demandé si Raiford pensait que le bureau du procureur offrait à ses clients de couleur des accords de plaidoyer pires en fonction de leur race, Raiford a critiqué le système, mais a également souligné qu’il n’alléguait aucune faute de la part des procureurs individuels affectés à l’affaire.

« Votre honneur, je pense que le bureau du procureur est systématiquement raciste. Et je pense que le système de justice pénale est systématiquement raciste », a-t-il répondu.

Cinq jours plus tard, Zappala aurait envoyé un courrier électronique à tous les procureurs adjoints de son bureau, leur interdisant de proposer des accords de plaidoyer à l’un des clients de Raiford à l’avenir.

«Le 13 mai, nous avons rencontré un autre problème de conduite non professionnelle dans la salle d’audience du juge (Anthony) Mariani, celui-ci impliquant l’avocat Milt Raiford. La transcription mettra en évidence ce qui est actuellement considéré comme une diatribe critique alambiquée. Vous êtes informé des mesures qui seront prises », a déclaré l’e-mail, qui a ensuite été obtenu par la Tribune-Review.

«Les affaires peuvent se dérouler sur la base des informations telles que déposées, que ce soit par plaidoyer général, sans jury ou par jury. Le retrait de toute accusation doit être approuvé par le front office », aurait déclaré l’e-mail, ajoutant qu’à compter de maintenant, « aucune offre de plaidoyer ne doit être faite ».

Dans une interview avec le Tribune-Review, Raiford, 65 ans, a déclaré que sa diatribe était causée par la frustration et le refus de Zappala de répondre à sa demande de se rencontrer pour discuter de la question des disparités raciales dans le système de justice pénale de Pittsburgh.

Bruce Vert, professeur de droit à l’Université Fordham qui dirige le Louis Stein Center for Law and Ethics de l’école, a déclaré au média que la réponse de Zappala était “fausse à tant de niveaux” et est “potentiellement sanctionnable”.

“Ce n’est pas un traitement égal”, a ajouté Green. « Cela nuit indéniablement à l’avocat et à ses moyens de subsistance et prive les clients de leur droit à un avocat. »

Juge des plaids communs Allegheny David R. Cashman Mercredi, tous les accords de plaidoyer émanant du bureau du procureur impliquant d’autres avocats ont été fermés.

“L’accusé n’est pas traité pour son crime mais en fonction de celui qu’il choisit comme avocat”, a déclaré Cashman, selon un rapport de Tribune-Review. “Ce n’est pas la façon dont il est censé être fait.”

Rép. d’État Emily Kinkead, également démocrate, a appelé Zappala « à démissionner ou à être démis de ses fonctions immédiatement » par e-mail.

“Il vient de demander à son bureau de punir les clients d’un avocat qui a critiqué le système de justice pénale dans son ensemble (pas seulement le bureau du procureur) pour être” systématiquement raciste “”, a-t-elle tweeté. « Il vient d’admettre que son bureau rend la justice différemment en fonction des personnes impliquées dans l’affaire et non des faits de l’affaire. Zappala a trahi son serment d’office.

Il vient d’admettre que son bureau rend la justice différemment en fonction des personnes impliquées dans l’affaire et non des faits de l’affaire. Zappala a trahi son serment. #DémissionZappala – Emily Kinkead (@emily4pa20) 2 juin 2021

Un appel similaire à l’éviction de Zappala est venu du représentant de l’État. Lee d’été, un autre démocrate, qui a déclaré que le DA “doit être retiré immédiatement”.

Stephen Zappala doit être retiré immédiatement. Faites-le passer. – Summer Lee (@SummerForPA) 2 juin 2021

Conseiller général du comté d’Allegheny Béthanie Hallam, une démocrate « progressiste » autoproclamée, a déclaré au Pittsburgh City Paper qu’elle aussi demanderait à Zappala de démissionner.

“Le fait que Zappala ait publié cet édit – qui est à la fois incroyablement mesquin, mais extrêmement troublant – nous démontre clairement qu’il n’est pas apte à diriger ce bureau”, a déclaré Hallam au point de vente. “S’il ne démissionne pas volontairement de son poste, je promets que je veillerai à ce que mes collègues membres du conseil prennent ses actions en considération dans nos prochaines discussions sur le budget du comté.”

Les gouvernements locaux et de comté exercent un contrôle substantiel sur les budgets des bureaux des procureurs locaux en Pennsylvanie.

En 2018, WPXI-TV a rapporté que Raiford avait proposé de suspendre sa pratique criminelle et de rejoindre le bureau de Zappala pour aider à poursuivre un flic accusé d’homicide criminel dans la fusillade d’un adolescent en fuite. Antoine Rose.

“Milt est quelqu’un que j’aime et que je respecte”, a déclaré Zappala en réponse à l’époque. « Sa pratique a impliqué certains des crimes les plus graves. Son offre sera mûrement réfléchie. »

L’officier inculpé, Michael Rosfeld, a été acquitté de tous les chefs d’accusation.

[image of Zappala via YouTube screengrab; image of Raiford via WPXI-TV screengrab]

