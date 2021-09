Stereophonics annonce un nouvel album, Oochya, dates de tournée au Royaume-Uni pour 2022

Stéréophonie ont annoncé leur 12e album Oochya! en partageant le nouveau single “Hanging On Your Hinges” et les détails d’une tournée au Royaume-Uni.

Les vétérans du rock gallois célébreront leur 25e anniversaire l’année prochaine avec le nouveau disque – faisant suite à l’album solo « Kind » et Jones en tête des charts de 2019 Don’t Let The Devil Take Another Day, sorti en 2020 – et une arène majeure tournée pour mars. Ils clôtureront également 2021 avec un énorme spectacle festif de retour à la maison en décembre au Cardiff Principality Stadium.

Avec la sortie de l’album prévue pour le 4 mars 2022, Kelly Jones a expliqué à NME comment Oochya! est un album « 90 % up-tempo » et est passé de plans pour publier initialement une compilation marquant les 25 ans de la sortie du premier single du groupe gallois « Looks Like Chaplin » en 1996. Oochya! a été enregistré en seulement sept jours, produit par Jones avec les producteurs réguliers de Stereophonics Jim Lowe et George Drakoulias.

L’album est présenté en avant-première par le rythme rapide “Hanging From Your Hinges”, qui, selon Jones, a été influencé par ZZ Top. Vous pouvez consulter la piste ci-dessous.

Expliquant le titre du nouvel album dans une interview avec NME, Kelly Jones a déclaré : « Quand nous enregistrions Language. Sexe. La violence. Autre en 2004, c’est un mot que j’ai commencé à écrire dans le studio, mais je ne sais pas d’où ça vient ! Pour moi, c’est un mot que Paul Weller ou des Cockneys comme Chas et Dave diraient, comme “Let’s _king have it!” J’aime les disques comme Aerosmith’s Pump ou Les pierres qui roulent’ Grrr ! et Honk, où le mot ne veut rien dire mais vous donne quand même une saveur. Le titre a beaucoup à voir avec l’ambiance du disque, je pense. Une fois que vous allez appeler votre disque Oochya !, cela ne peut pas être trop introspectif.

Avant l’album, Stereophonics joue au Cardiff Principality Stadium le 18 décembre, soutenu par Tom Jones et le poisson-chat et les hommes-bouteilles. Il est suivi d’une tournée de 11 dates commençant à Manchester Arena le 18 mars et comprenant un spectacle à Londres O2 le 1er avril, avant de se terminer à Birmingham Resorts World Arena le 2 avril. Les dates complètes sont ci-dessous, avec des billets en vente à partir de 9h le vendredi. (10 septembre). Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

Stereophonics joue les dates de tournée suivantes au Royaume-Uni :

Décembre 2021 :

18 – Principality Stadium, Cardiff (Avec Tom Jones et Catfish And The Bottlemen)

Mars 2022 :

18 – Arène, Manchester

20 – P&J Arena, Aberdeen

21 – Hydro, Glasgow

23 – Arène, Leeds

24 – Arène, Newcastle

26 – Centre, Brighton

27 – BIC, Bornemouth

29 – Arène, Liverpool

30 – Arène, Nottingham

Avril 2022 :

1 – L’O2, Londres

2 – Resorts World Arena, Birmingham.

