Stereophonics confirme juste assez d’éducation pour effectuer des spectacles au Royaume-Uni

Stéréophonie ont annoncé une série de spectacles pour célébrer le 20e anniversaire de leur troisième album studio, Just Enough Education To Perform.

Le groupe interprétera l’album 2001 – qui a donné naissance aux tubes « Mr. Writer », « Have A Nice Day » et « Handbags And Gladrags » – dans son intégralité lors de sept émissions d’anniversaire intimes à partir du mois prochain.

Stereophonics lancera la tournée au De Montfort Hall de Leicester le 26 novembre, en passant par Llandudno, Portsmouth, Cambridge, Dundee, Édimbourg, et conclura la tournée au O2 Shepherds Bush Empire de Londres le 6 décembre.

Le groupe s’est rendu sur Twitter aujourd’hui (25 octobre) pour partager la nouvelle : « Just Enough Education to Perform a 20 ans cette année ! Pour fêter ça, nous avons le plaisir d’annoncer 7 concerts intimistes spéciaux en novembre et décembre. L’album sera joué dans son intégralité + nouvelle musique + plus !

Les billets généraux seront mis en vente le vendredi 29 octobre à 9h00. Les fans qui précommandent le prochain 12e album de Stereophonics Oochya! de leur boutique en ligne recevront un accès à la pré-vente le mercredi 27 octobre à 9h00. Visitez le groupe site officiel pour plus d’informations.

En septembre dernier, Kelly Jones annonçait l’arrivée imminente d’Oochya ! en partageant le nouveau single « Hanging On Your Hinges » et les détails d’une tournée au Royaume-Uni pour 2022.

Les vétérans gallois fêtera son 25e anniversaire l’année prochaine avec le nouveau record – faisant suite à l’album solo de Kind et Jones, en tête des charts de 2019, Don’t Let The Devil Take Another Day, sorti en 2020 – et une grande tournée dans les arènes pour mars. Ils clôtureront également 2021 avec un énorme spectacle festif de retour à la maison en décembre au Cardiff Principality Stadium.

Stereophonics diffuse les spectacles « Just Enough Education To Perform » suivants :

26 novembre – De Montfort Hall, Leicester

27 novembre – Lieu Cymru, Llandudno

29 novembre – Guildhall, Portsmouth

30 novembre – Corn Exchange, Cambridge

3 décembre – Caird Hall, Dundee

4 décembre – Usher Hall, Édimbourg

6 décembre – O2 Shepherds Bush Empire, Londres.

Écoutez le meilleur de Stereophonics sur Apple Music et Spotify.