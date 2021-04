Stereophonics, les fleurs confirmées pour 2021 et pas le festival

Stéréophonique, Blossoms and Bombay Bicycle Club sera la tête d’affiche du festival Y Not de cette année.

L’événement Y Not de cette année aura lieu à Pikehall, Derbyshire entre le 30 juillet et le 1er août, revenant après une annulation forcée par un coronavirus en 2020. Vous pouvez acheter les billets restants et trouver de plus amples informations au festival. site officiel.

Manic Street Preachers, Pale Waves, Fontaines DC, Kelis, Sleaford Mods, The Big Moon, Jake Bugg, Black Honey et Circa Waves (têtes d’affiche de jeudi) se joindront aux trois sommets susmentionnés tout au long du week-end.

Les niveleurs et James, quant à eux, devraient apparaître comme des invités spéciaux. Les organisateurs promettent que «bien d’autres» actes n’ont pas encore été annoncés.

«Nous avons hâte de faire la une de l’événement de cette année. Y Not était le premier festival auquel je suis allé en 2012, donc être de retour en tête d’affiche est vraiment surréaliste », a déclaré Tom Ogden, le leader de Blossoms. «Ce sera une soirée très spéciale.»

Richard Jones de Stereophonics a ajouté: «Si la dernière fois que nous avons joué à Y Not, il y a quelque chose à faire au festival de cette année, ce sera génial. En 2017, la pluie n’a pas étouffé le moral de la foule qui passait un bon moment.

«Je me souviens avoir regardé Slaves et Jake Bugg qui étaient tous les deux en forme. Après l’année que tout le monde a traversée, je suis sûr que ce sera un week-end mémorable pour tout le monde! »

Jason Oakley, directeur général du Y Not Festival, a commenté: «Après une année difficile pour la musique live, il y a enfin un peu de lumière au bout du tunnel et nous sommes impatients d’accueillir tout le monde au Y Not Festival pour la célébration que nous avons tous. mériter.

«Nous apporterons notre line-up la plus excitante à ce jour avec trois têtes d’affiche explosives, Stereophonics, Bombay Bicycle Club et Blossoms ainsi que certaines des étoiles montantes du Royaume-Uni comme Jade Bird, The Lathums, Holly Humberstone et bien d’autres. Merci d’être resté avec nous et nous avons hâte de vous voir tous là-bas. »

