Stereophonics, The Streets confirmé pour Kendal Calling 2022

Stéréophonie, The Streets et Supergrass devraient faire la une de Kendal Calling 2022 au Royaume-Uni – voir la programmation complète du festival de l’été prochain ci-dessous.

L’événement populaire reviendra en Cumbria du 28 au 31 juillet de l’année prochaine avec son 15e anniversaire retardé, après l’annulation de l’édition 2021 du festival en raison de préoccupations concernant les restrictions COVID.

Parlant du retour du festival, les co-fondateurs Andy Smith et Ben Robinson ont déclaré : « C’est parti ! Le festival de 2022 est en préparation depuis trois ans – l’organisation de festivals n’est jamais facile, mais malgré les faux départs et les revers rencontrés, nous n’avons jamais été aussi préparés pour nous préparer pour le festival d’une vie.

«Nous sommes très fiers d’annoncer notre plus grosse facture à ce jour, en gardant autant de ces favoris que vous avez tous réservés il y a de nombreuses lunes tout en ajoutant un tas de grands actes que nous travaillons à apporter sur les terrains depuis de nombreuses années. C’est un merveilleux mélange de nos musiciens préférés et nous sommes très heureux de les partager avec vous.

La programmation Kendal Calling 2021 comprend également The Wombats, The Kooks, The Vaccines, Pale Waves, Declan McKenna, Sports Team et plus encore. Vous pouvez visiter l’événement site officiel pour plus d’informations.

Également au programme de Kendal Calling 2022 figurent Charlotte Church’s Late Night Pop Dungeon, une édition en direct des Twitter Listening Parties de Tim Burgess, une programmation de DJ avec Faithless, Joel Corry et plus, et la comédie de Bill Bailey, Shaparak Khorsandi et autres.

Réfléchissant à l’annulation de leur festival 2021, Kendal Calling a déclaré : « Le report en 2020 était triste mais compréhensible. Reporter en 2021 est déchirant. Exaspérant.

« Passer deux étés sans festival est dévastateur pour nous tous ; nous avons plus que jamais besoin du soutien de notre public et conserver vos billets nous aiderait le plus pendant cette période.