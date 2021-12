Sterling frappe alors que Man City finit par punir les loups et un carton rouge bizarre

Raheem Sterling a marqué alors que Manchester City a finalement eu raison des Wolves avec une victoire méritée 1-0, après un expulsion bizarre de Raul Jimenez.

Dans une première mi-temps d’incidents, les deux cartons jaunes de Jimenez en l’espace d’une minute n’ont pas été le seul fait marquant.

Après la pause, City a finalement réussi à sortir de l’impasse grâce à un penalty de Raheem Sterling. C’était son 100e but en Premier League. Néanmoins, mis à part le coup de pied arrêté, la défense des Wolves a tenu bon face à une vague d’attaques.

Le résultat a prolongé l’avance des hôtes au sommet de la Premier League devant les rivaux du titre Liverpool et Chelsea jouant plus tard dans la journée.

Comme prévu, City est entré dans le ballon dès les premiers stades. Cependant, après Adama Traoré a tenu le ballon, les Wolves ont eu de belles touches dans la moitié de terrain des hôtes avant qu’Ederson ne récupère le centre bas de Ruben Neves.

City a répondu avec Joao Cancelo et Bernardo Silva tentant leur chance à longue distance. En effet, la défense des Wolves est restée ferme – comme elle l’a fait pendant si longtemps contre Liverpool la dernière fois.

Le premier des incidents s’est produit juste après une demi-heure, lorsque Max Kilman et Neves se sont affrontés dans un tacle. L’arrêt qui a suivi a duré plus de cinq minutes, mais les deux joueurs ont continué à jouer.

Cependant, la première mi-temps s’est poursuivie de la même manière à partir de ce moment. Romain Saiss est tombé et a roulé après un défi avec Sterling, au grand dam des fans de City.

Lorsque le ballon était en jeu, Traoré était dangereux lorsqu’il menaçait d’avancer. Rodri et Ruben Dias ont reçu des cartons jaunes pour tenter de l’arrêter.

Mais le plus gros incident de la première mi-temps est survenu lorsque Jimenez a été réservé pour un défi sur Rodri. Dès le coup franc qui a suivi, l’attaquant mexicain a bloqué la tentative de jouer le ballon.

Jimenez a reçu un deuxième jaune, mais il a pris son temps pour partir. Ce faisant, il a impliqué les supporters de City en le moquant du terrain, ajoutant à une tournure étrange des événements.

Après sept minutes de temps additionnel, City a mis la pression au début de la seconde mi-temps.

Phil Foden a remplacé Ilkay Gundogan et lui et ses compatriotes internationaux anglais Jack Grealish et Sterling ont aidé à remporter plusieurs corners et à flotter dans un certain nombre de centres.

Man City obtient enfin une percée

Et c’est Sterling qui a débloqué l’impasse avec un penalty.

D’un des centres, le ballon a semblé frapper l’aisselle de Joao Moutinho. La décision de coup franc a survécu à un contrôle VAR. Sterling a ensuite terminé calmement au milieu pour donner l’avantage à City 1-0.

Grealish a ensuite tiré une volée avant que Silva ne soit bloqué par le gardien des Wolves, Jose Sa.

Les loups n’avaient pratiquement aucune chance jusqu’à ce point et ils ont eu du mal à créer des ouvertures. À l’autre bout, cependant, City voulait tuer le match avec un deuxième but. Foden n’a pas réussi à marquer avec deux tirs tandis que Sterling a sauvé un effort à longue distance.

Mais les Wolves ont eu leur chance dans les arrêts de jeu lorsqu’Ederson a renversé la tête de Max Kilman au-dessus de la barre. C’était sa première véritable intervention du match.

City était finalement heureux de s’en tenir au 1-0 et de gagner et le patron des Wolves, Bruno Lage, aura été impressionné par la défense globale de son équipe.