Sterling, Kane, Jorginho, Chiellini… Connaître les cotes du meilleur joueur de l’Euro 2020

07/08/2021 à 18:55 CEST

Ronald Gonçalves

Les quatre dernières semaines ont été remplies du meilleur football de l’équipe nationale. La Euro 2020 Il nous a offert un formidable tournoi plein d’éventualités qui sera marqué dans l’histoire de la discipline, tout comme il se passera ce dimanche. En ce sens, la finale sera réalisée par Angleterre et Italie, indéniablement les deux meilleures formations que la compétition continentale a présentées.

Ainsi, leurs représentants respectifs figurent évidemment parmi les principaux candidats au titre de Meilleur joueur du tournoi. Contrairement aux distinctions comme le Meilleur buteur, objectivement attribué à ceux qui ont marqué plus de buts tout au long de la compétition, ce prix est plus global et prend en compte les contributions générales que chaque joueur a apportées à la performance de son équipe, on peut donc voir apparaître des noms comme Jorginho, Chiellini Oui Maguire.

CANDIDATS AU MEILLEUR JOUEUR DE L’EURO 2020

Rahim Sterling: 2,75 euros.Harry Kane: 4,5€.Jorginho: 10€.Giorgio Chiellini: 11 euros.Federico Chiesa: 11 euros.Harry maguire: 13€.Lorenzo Insigne: 15€.Léonard Bonucci: 17€.Luc shaw: 21 euros.Gianluigi Donnarumma: 21 euros.

Ainsi, il ne fait aucun doute que la performance de ces joueurs en finale de la Euro 2020 sera extrêmement important pour déterminer qui sera évalué en tant que Meilleur joueur du tournoi. Annoté par Kane (4 buts) ou alors Sterling (3 buts) pourraient être les variables qui font la différence même si l’Angleterre ne remporte pas la compétition ; ainsi démontré Luka Modric en Russie 2018, ne pas être champion n’implique pas d’être hors de cause pour avoir reçu ce prix, donc tout sera décidé ce dimanche 11 juillet.