Sterling ouvre la voie à la victoire de la City

21/11/2021 à 17:49 CET

Sterling Il a demandé des minutes, et il les a eues. Il a répondu par un but et en a raté un autre, mais a ouvert la voie à la ville de Guardiola, qui a tremblé de la Everton à juste titre et sans avoir besoin d’obtenir sa meilleure version. Le premier but est arrivé au bord de la mi-temps, servi par un délicieux pass Cancello que Sterling a réglé, et la peine à la reprise avec un coup de canon de Rodri.

MCI

VEILLE

Manchester City

Ederson ; Walker, Pierres, Laporte (Aké, M.76), Cancelo ; Rodri, Bernardo Silva, Gündogan ; Sterling, Palmer (McAtee, M.86), Foden (Mahrez, M.56).

Everton

Pickford ; Coleman, Godfrey, Keane, Digne ; Townsend, Allan (Onyango, M.89), Delph (Rondon, M.63), Gordon ; Gray (Iwobi, M.17), Richarlison.

Buts

1-0 M.44 sterling ; 2-0 M.55 Rodri ; 3-0 M.85 Bernardo Silva.

Arbitre

Stuart Atwell. TA : Laporte (M.45) / Richarlison (M.31).

Une mention spéciale mérite le milieu de terrain espagnol, l’un des noms propres de Manchester City cette saison. Dominant au centre du parc, non seulement il ne se lasse pas d’éteindre tous les feux et de faire preuve de jugement à chaque touche de balle, mais son but va l’élever ce week-end à tous les titres de l’actualité.

Guardiola il s’est permis d’apporter des modifications à son onze, le plus important la première propriété du jeune Palmer dans le premier ministre. L’un des grands joyaux de la carrière céleste, il a joué comme un faux neuf et a frôlé le but d’un tir de devant qui a repoussé Pickford dans la première moitié.

Les Everton de Rafa Benítez est venu à l’Etihad conscient de ses possibilités : avec cinq matchs d’affilée sans gagner, et sans sa star Calvert-Lewin, les « toffees » ont été fermés sans rougir, et bon nombre des espoirs qu’ils avaient contre se sont éteints avec Blessure d’Electric Gray à un quart d’heure.

Pendant ce temps, City a fait son truc. Palmer et Gundogan avait les deux approximations les plus claires avant Sterling forcera une pénalité. L’arbitre l’a signalé en premier, mais le VAR l’a corrigé. C’était l’excuse des Anglais pour chercher la rédemption au plus vite. Au bord de la mi-temps, Cancelo lui a offert une passe parabole impossible, servi avec l’extérieur qui Sterling n’avait qu’à pousser le filet.

Un objectif psychologique, qui s’il n’a pas suffisamment détruit les plans de Benítez, est arrivé Rodri pour les achever. Son coup de canon a percé le filet de Pickford et a donné carte blanche à Guardiola pour reposer son équipe. Sur le chemin Sterling a pardonné un autre but chanté, avec tout pour, un signe clair du manque de confiance qu’il a cette saison. Peu importait aux aspirations de la Ville. La dentelle a été mise par Bernardo Silva, insatiable à nouveau. Finale 3-0, City ne faillit pas et Guardiola pense déjà au PSG.