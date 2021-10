Sterling ouvre les portes de son départ de Manchester City

14/10/2021

Le à 23:12 CEST

Raheem Sterling a admis qu’il était prêt à quitter Manchester City en échange de plus de minutes. Les rumeurs selon lesquelles l’attaquant anglais de 26 ans repenserait son avenir se sont confirmées.

La star anglaise, qui a signé pour City en 2015 pour 57 millions d’euros, il n’est pas entièrement heureux au club. « Comme je l’ai dit à d’autres occasions, le football est la chose la plus importante pour moi. Ainsi que les défis et les rêves que je me suis marqués dès mon plus jeune âge », a-t-il déclaré dans une interview en direct avec le Financial Times.

Sterling a clairement indiqué qu’il était plus que jamais engagé auprès de son équipe pour remporter des trophées et être un acteur clé du succès de City, mais après avoir perdu la permanence dans le onze de Guardiola il a été forcé de repenser son avenir.

Malgré son apparence stellaire la saison dernière et le fait d’avoir été élu meilleur joueur d’Angleterre l’été dernier, cette saison, il n’a débuté que deux fois en Premier League. « Je ne suis pas du genre à me plaindre et je ne veux pas lui donner plus d’importance qu’il ne l’est. Je fais mon travail et je veux juste jouer régulièrement à des matchs de football et marquer des buts », a expliqué le joueur dans l’interview.

Maintenant, la balle est dans le camp de Pep Guardiola. À moins qu’il ne change ses plans et ne lui donne plus d’importance, il risque de perdre la star anglaise.

Sterling Il a un avenir très prometteur devant lui et plusieurs équipes s’intéressent à lui, dont le Barça. En effet, l’international anglais a suscité l’intérêt du Barça il y a longtemps et ne cache pas son envie de jouer en tant que joueur du Barça à l’avenir. L’ailier, qui a grandi dans les rangs inférieurs de Liverpool, a un contrat avec Manchester City jusqu’à l’été 2023. D’après les dernières déclarations, il semble fort probable que sa relation avec City s’éteigne plus tôt. De plus, le valeur marchande supérieure à 90 millions d’euros ce qui serait une grosse vente pour le club anglais.