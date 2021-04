Sterlite attend les recommandations du panel pour démarrer la production d’oxygène à Tuticorin

Les établissements de soins intensifs disposeront de 90 lits équipés d’un apport en oxygène tandis que les autres disposeront d’un ventilateur.

Sterlite Copper, propriété de Vedanta, a déclaré jeudi qu’il attendait la formation du comité de surveillance et ses recommandations, conformément aux instructions de la Cour suprême, afin de commencer les étapes nécessaires vers la production critique d’oxygène.

La société attend également avec impatience la restauration de l’alimentation électrique de l’usine, a déclaré Sterlite Copper dans un communiqué. Les usines d’oxygène de Sterlite Copper ont une capacité de produire 1 000 tonnes d’oxygène par jour.

La Cour suprême a autorisé mardi Vedanta à exploiter son usine fermée pour produire de l’oxygène à Tuticorin tout en demandant au gouvernement de l’État de former un panel, comprenant le collecteur du district et le surintendant de police de Tuticorin, pour surveiller les activités de l’usine de Vedanta.

Avant l’ordre du SC, une réunion de tous les partis convoquée par le ministre en chef du Tamil Nadu, Edappadi K Palaniswami, avait décidé à l’unanimité de permettre à l’usine de cuivre de Sterlite de rouvrir pour produire de l’oxygène, avec des cavaliers, au milieu de la crise de l’oxygène imminente à travers le pays déclenchée par Covid- 19 deuxième vague.

Pendant ce temps, Anil Agarwal, président de Vedanta, a promis Rs 150 crore pour aider le pays dans sa lutte contre la deuxième vague de Covid 19 qui se propage rapidement. C’est au-delà de Rs 201 crore qui a été dépensé par le groupe Vedanta l’année dernière, a déclaré une déclaration du Vedanta.

Vedanta créera une capacité supplémentaire de 1 000 lits de soins intensifs dans 10 villes de l’Inde. Les lits de soins intensifs seront placés dans des «hôpitaux de campagne» ultramodernes qui seront rattachés à des hôpitaux reconnus et réputés.

Chaque établissement disposera de 100 lits dans une tente climatisée avec une assistance électrique complète et conçue spécifiquement pour les soins Covid. Les établissements de soins intensifs disposeront de 90 lits équipés d’un apport en oxygène tandis que les autres disposeront d’un ventilateur.

S’exprimant au sujet de cette initiative, Anil Agarwal a déclaré: «Nous pensons que cette infrastructure supplémentaire qui sera mise en place immédiatement apportera un soulagement indispensable aux personnes touchées par ce virus mortel. Vedanta fournira également des équipements médicaux essentiels à nos héroïques médecins et travailleurs de la santé. »

Les États où la capacité supplémentaire de lits de soins intensifs sera créée sont le Rajasthan, l’Odisha, le Chhattisgarh, le Jharkhand, Goa, le Karnataka et la NCR de Delhi. La société s’est fixé comme objectif que le premier ensemble d’installations soit prêt et mis en service dans les 14 jours et les installations d’équilibrage seront augmentées dans les 30 jours. Vedanta a estimé ce soutien pour une période minimale de 6 mois.

Hindustan Zinc (HZL), ESL et Sesa Goa Iron Ore sont intervenus pour augmenter l’approvisionnement en oxygène des patients Covid-19 dans le cadre de l’initiative Vedanta Cares. HZL fournit actuellement 5 tonnes (100% de la capacité d’oxygène liquide) d’oxygène par jour qui peut être utilisé pour le traitement médical et est en train de l’augmenter de 2 à 3 tonnes supplémentaires.

Sesa Goa Iron Ore Business fournit quotidiennement 3 tonnes d’oxygène médical liquide (OVM) au gouvernement et aux hôpitaux de Goa, tandis qu’ESL, l’aciériste du groupe Vedanta, a enregistré son usine près de Bokaro pour LMO et s’est engagée à fournir jusqu’à 10 tonnes d’oxygène. du quotidien.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.