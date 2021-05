Sterlite Copper rouvert envoie le premier lot d’oxygène médical

La société a déclaré que l’oxygène était d’une pureté de 98,6% et avait reçu les certifications de qualité médicale nécessaires.

Sterlite Copper, propriété de Vedanta, a déclaré jeudi qu’il expédierait deux camions-citernes d’oxygène par jour pour commencer à partir de son usine rouverte de Tuticorin et augmenterait progressivement les expéditions à mesure qu’il augmentera sa production. La société a expédié son premier lot d’oxygène de qualité médicale, le premier pétrolier transportant 4,8 tonnes d’oxygène liquide se dirigeant vers les régions de Tirunelveli / Tuticorin, a-t-il déclaré.

Sterlite a commencé la production d’oxygène liquide dans l’une de ses usines le 12 mai. La Cour suprême, dans la dernière semaine d’avril, a autorisé Vedanta à exploiter son usine fermée pour produire de l’oxygène et a demandé au gouvernement de l’État de former un groupe comprenant le collecteur du district. et le commissaire de police de Tuticorin, pour surveiller les activités.

Avant l’ordonnance du SC, une réunion multipartite convoquée par le ministre en chef du Tamil Nadu de l’époque avait décidé à l’unanimité d’autoriser la réouverture de l’usine de Sterlite Copper pour produire de l’oxygène, avec des cavaliers, en raison de la pénurie d’oxygène déclenchée par la deuxième vague de Covid-19. Les usines d’oxygène de Sterlite Copper ont la capacité de produire 1 000 tonnes d’oxygène par jour.

La société a déclaré que l’oxygène était d’une pureté de 98,6% et avait reçu les certifications de qualité médicale nécessaires. La société travaille actuellement avec des experts pour résoudre la logistique du transport de l’oxygène vers les parties nécessaires du pays et se coordonne avec les agences nodales à cet égard.

Pankaj Kumar, PDG de Sterlite Copper, a déclaré: «Les membres de mon équipe et moi sommes honorés que nos installations et nos efforts soient directement consacrés à aider à sauver des vies. Nous promettons de faire tous les efforts possibles pour garantir une production continue d’oxygène de notre usine afin d’atténuer cette crise. »

L’unité de Tuticorin a été fermée en 2018 à la suite de manifestations de résidents locaux contre la pollution de l’environnement et la mort de 13 manifestants dans les tirs de la police.

