Sterlite interrompt la production d’oxygène en raison d’un problème technique à l’usine de Tuticorin

Sterlite Copper, propriété de Vedanta, a déclaré vendredi qu’elle avait temporairement suspendu la production de son usine d’oxygène à Tuticorin en raison d’un problème technique dans la glacière. La société a récemment rouvert l’usine pour produire de l’oxygène médical, et le premier ensemble de camions-citernes a été expédié aux bénéficiaires jeudi.

Dans un communiqué publié vendredi, la société a déclaré que le problème était probablement une fluctuation technique mineure puisque l’usine était restée sans surveillance pendant trois ans. Un groupe d’experts techniques est sur place depuis le premier jour pour suivre la situation. «Nous prévoyons de revenir bientôt à une production stabilisée», a déclaré la société.

Sterlite Copper avait annoncé jeudi qu’il expédierait deux camions-citernes d’oxygène quotidiennement pour commencer et augmenterait progressivement les expéditions à mesure que la production augmenterait.

