Sterlite Power acquiert le projet de transmission Nangalbibra-Bongaigaon

Sterlite Power est un développeur d’infrastructures de transport d’électricité et un fournisseur de solutions de premier plan avec des projets couvrant environ 13 700 km de circuits de lignes de transport en Inde et au Brésil.

Le développeur d’infrastructures de transmission d’électricité Sterlite Power a annoncé mardi avoir acquis le projet de transmission inter-États Nangalbibra-Bongaigaon auprès de PFC Consulting.

Nangalbibra-Bongaigaon Transmission Ltd est un véhicule à usage spécial (SPV).

Grâce à ce SPV, la société exécutera le projet de système de transport inter-États (ISTS) qu’elle a remporté par le biais d’un appel d’offres basé sur les tarifs (TBCB) en octobre 2021, selon un communiqué de la société.

La société n’a cependant pas divulgué les détails financiers de la transaction.

Le projet comprend la mise en place d’un réseau de lignes de transport d’environ 300 kt km (km de circuit) et d’une sous-station entièrement nouvelle avec une capacité de transformation de 320 MVA à travers le nord-est de l’Assam et du Meghalaya.

Le projet acheminera plus de 1 000 MW d’électricité de l’Assam vers les parties ouest du Meghalaya.

Le projet comprend 250 kkt km de ligne de transmission de 400 kV D/c reliant Bongaigaon dans l’Assam à une sous-station entièrement nouvelle à Nangalbibra dans le Meghalaya, de l’autre côté du fleuve Brahmapoutre.

Il comprendra également une sous-station 220/132 kV à Nangalbibra dans le Meghalaya, et une ligne de 50 kt km de 132 kV D/c reliant Hatsinghmari dans l’Assam à Ampati dans le Meghalaya.

En plus d’apporter un flux d’électricité supplémentaire, le projet contribuera également à décongestionner les réseaux en aval de la région, améliorant ainsi la qualité et la fiabilité du flux d’électricité dans le nord-est de l’Inde, selon le communiqué.

Sterlite Power possède désormais un portefeuille de 27 projets en Inde et au Brésil, qui comprend des projets à divers stades de développement et ceux qui ont été vendus.

L’entreprise a l’habitude d’exécuter avec succès des projets complexes. Plus tôt cette année, la société avait achevé le projet NER-II couvrant les États du nord-est de l’Assam, de l’Arunachal Pradesh et du Tripura. L’entreprise se concentre de plus en plus sur l’intégration de sources d’énergie renouvelables aux réseaux de transport.

