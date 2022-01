Sterlite Power met en service un projet de transmission de Khargone d’une valeur de Rs 1 662 cr en MP

« Sterlite Power Transmission Ltd, l’un des principaux développeurs d’infrastructures de transport d’électricité et fournisseur de solutions du secteur privé, a annoncé la mise en service réussie du projet Khargone Transmission Ltd (KTL) d’une valeur de Rs 1 662 crore dans le Madhya Pradesh », a déclaré un communiqué de la société.

Sterlite Power a annoncé mardi la mise en service réussie du projet de transmission de Khargone d’une valeur de Rs 1 662 crore dans le Madhya Pradesh. « Sterlite Power Transmission Ltd, l’un des principaux développeurs d’infrastructures de transport d’électricité et fournisseur de solutions du secteur privé, a annoncé la mise en service réussie du projet Khargone Transmission Ltd (KTL) d’une valeur de Rs 1 662 crore dans le Madhya Pradesh », a déclaré un communiqué de la société.

Le projet évacuera 1 320 MW d’électricité générée par la centrale électrique de Khargone vers la sous-station 765 kV de Khandwa pour la distribuer davantage en aval à travers le Madhya Pradesh, le Maharashtra, le Chhattisgarh, le Gujarat, Goa, Daman & Diu et Dadra & Nagar Haveli.

Avec l’achèvement de la ligne de transmission 765 kV D/C Khandwa – Dhule, tous les éléments du projet sont terminés et chargés. Pratik Agarwal, directeur général de Sterlite Power, a déclaré dans le communiqué : « Nous sommes ravis d’avoir réussi la mise en service du projet KTL qui vise à résoudre le défi critique de la fourniture d’énergie pour la région occidentale et centrale. » En avril 2020, la société avait déjà mis en service 5 des 6 éléments du projet, qui comprend la sous-station 765kV à Khandwa, la ligne de transmission 400kV D/C Khandwa-Khargone, la ligne de transmission 765kV DC Khandwa-Indore, 400kV LILO et l’extension de la baie de Dhule. La société avait remporté KTL par le biais d’un appel d’offres basé sur les tarifs (TBCB).

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.