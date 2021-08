Sterlite Power Transmission dépose des papiers d’introduction en bourse auprès de SEBI ; L’entreprise dirigée par Anil Agarwal cherche à augmenter Rs 1 250-cr

Sterlite Power Transmission a réservé 75 pour cent de l’émission nette aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 15 pour cent aux soumissionnaires non institutionnels (NII)

Sterlite Power Transmission (SPTL) a déposé un projet de prospectus sur le hareng rouge (DRHP) pour lancer une introduction en bourse de 1 250 crores de Rs, avec une valeur nominale de 2 Rs chacun. Les promoteurs de la société sont Anil Agarwal et Twin Star Overseas. Les actions de Sterlite Power Transmission seront cotées à la BSE et à la Bourse nationale. Selon les projets de documents, la société peut envisager un placement pré-IPO de Rs 220 crore. Les principaux gestionnaires de livres sont Axis Capital, ICICI Securities et JM Financial. Le registraire de l’émission est KFin Technologies Private Ltd.

Sterlite Power Transmission a réservé 75 pour cent de l’émission nette aux acheteurs institutionnels qualifiés (QIB) et 15 pour cent aux soumissionnaires non institutionnels (NII). Alors que les 10 pour cent restants ont été réservés aux investisseurs de détail. Il n’y a pas de sociétés cotées en Inde qui s’engagent dans une activité exactement similaire à celle de Sterlite Power Transmission. Cependant, sur la base des diverses activités exploitées par Sterlite Power Transmission, ses pairs cotés incluent Power Grid Corporation of India, Adani Transmission, KEC International, Techno Electric & Engineering et KEI Industries.

Le P/E moyen de l’industrie de la société s’élève à 45,36x, tandis que le rendement moyen pondéré sur la valeur nette est de 128,59 %. Sterlite Power Transmission a prévu d’utiliser le produit net pour le remboursement ou le remboursement anticipé de certains emprunts contractés par la société et KTL d’une valeur de Rs 955 crore, et à des fins générales de l’entreprise.

Sterlite Power Transmission a deux secteurs d’activité : Global Infrastructure et Solutions. Sa ligne d’activité Global Infrastructure soumissionne, conçoit, construit, possède et exploite des actifs de transport d’électricité et exerce actuellement des activités en Inde et au Brésil. Alors que sa ligne d’activité Solutions comprend le sous-segment des produits, qui fabrique et fournit une large gamme de produits, notamment des conducteurs de puissance haute performance, des câbles de terre optiques et des câbles à très haute tension ; et le sous-segment Master System Integration, qui fournit des solutions pour la mise à niveau, la mise à niveau et la fibration des projets d’infrastructure de transmission existants.

Selon les prévisions de S&P Global, l’Inde devrait conserver sa position d’économie à la croissance la plus rapide au monde en 2021. Sur la base de ses estimations, l’Inde continuera d’occuper la première place parmi les principales économies. L’urbanisation est un important moteur de croissance pour l’Inde, car elle entraîne un développement plus rapide des infrastructures, la création d’emplois, le développement de services de consommation modernes et la capacité de la ville à mobiliser l’épargne. La consommation urbaine en Inde a montré des signes d’amélioration et, compte tenu de la démographie favorable de l’Inde et de l’augmentation du revenu disponible, la tendance devrait se poursuivre et stimuler la croissance économique du pays.

