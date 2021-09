Stern Words: SC rappe le Center sur les «réformes du tribunal», met en garde contre le mépris

“Nous sommes contrariés (…) mais nous ne voulons pas de confrontation avec le gouvernement”, a déclaré le CJI à Mehta, qui a déclaré que “le gouvernement ne veut pas non plus de confrontation”.

Une tension latente entre l’exécutif et le judiciaire sur ce que chacun perçoit comme une atteinte excessive de l’autre dans son territoire s’est intensifiée lundi, la Cour suprême s’en prenant sévèrement au gouvernement pour « ne pas respecter » ses points de vue sur la Loi sur la réforme des tribunaux et être insensible à ses préoccupations concernant les longs retards dans les nominations aux organes quasi-judiciaires.

À un moment donné, le juge en chef NV Ramana a déclaré que les retards dans les nominations aux tribunaux n’avaient laissé à la cour que trois options. « Nous pouvons soit suspendre la loi sur la réforme des tribunaux, soit fermer les tribunaux… nommer nous-mêmes les membres ou confier les pouvoirs aux hautes cours. Et la troisième est que nous engageons des poursuites pour outrage.

Commentant la dernière version du projet de loi visant à réformer les tribunaux – le projet de loi sur la réforme des tribunaux – un banc de trois membres de la SC a déclaré qu’il s’agissait « d’une réplique virtuelle des dispositions annulées » par la cour deux fois plus tôt. “Nous abrogeons une loi et une nouvelle arrive… est devenue un modèle”, a déclaré le juge DY Chandrachud.

Selon la cour, les tribunaux qui avaient été mis en place faisaient du bon travail. Mais maintenant, en raison de non-nominations, ils se sont pratiquement effondrés, a déclaré le CJI. « (Le pourvoi des) postes vacants dans des tribunaux critiques comme le NCLT (Tribunal national du droit des sociétés) et le NCLAT (Tribunal national d’appel du droit des sociétés)… sont importants pour l’économie. Les postes vacants également dans les forces armées et les tribunaux de la consommation entraînent des retards dans la résolution des affaires », a déclaré le tribunal suprême, avertissant le solliciteur général Tushar Mehta qu’il engagerait une procédure d’outrage si les nominations n’étaient pas effectuées dans un délai d’une semaine.

Le banc comprenant LN Rao en dehors du CJI et de Chandrachud, a déclaré : « Nous pensons que le gouvernement n’a aucun respect pour cette cour. Vous (le gouvernement) testez notre patience… Vous émasculez les tribunaux en ne nommant aucun membre.

En novembre 2019, le CS avait annulé les règles de 2017 édictées par le gouvernement concernant les conditions de service et les qualifications des membres des tribunaux. En outre, les dispositions d’une ordonnance visant à réformer les tribunaux ont été annulées par la cour suprême comme « inconstitutionnelles » en juillet 2021.

« Le Parlement peut retirer le fondement d’un jugement par une nouvelle loi, mais ne peut pas promulguer une loi qui est directement contraire à l’arrêt SC. Ceci (le Tribunal Reforms Bill, 2021) n’est pas une loi de validation », ont déclaré les juges.

Les dispositions du projet de loi, qui a été adopté par le Lok Sabha et le Rajya Sabhia les 3 et 9 août respectivement, sont similaires à certaines dispositions de l’ordonnance 2021 sur la réforme des tribunaux (rationalisation et conditions de service) qui a été déclarée inconstitutionnelle en juillet. par la juridiction supérieure.

Lorsque le solliciteur général a lu une communication du ministère des Finances selon laquelle une décision sur les nominations serait prise dans deux mois, le juge Rao a déclaré : « Mais il y a des postes vacants pendant deux ans. Pourquoi n’avez-vous pas encore pris de rendez-vous ? Vous affaiblissez les tribunaux en ne faisant pas de nominations.

Lorsque Mehta a déclaré que le gouvernement traiterait d’abord les noms qui ont été approuvés par le comité de recherche et de sélection, un CJI peu impressionné a déclaré : « Après avoir vu votre lettre. Je pense que le gouvernement est déterminé à ne pas respecter les jugements ou les ordonnances rendus par ce tribunal », a-t-il déclaré.

Parlant de leurs expériences en tant que chefs de certains panels de recherche et de sélection, le juge Rao a déclaré à Mehta que les panels avaient fait des recommandations il y a plus d’un an et demi, conformément à la loi alors en vigueur, pour laquelle « le gouvernement ne pouvait pas avoir une quelconque objection, en ce qui concerne le panneau préparé et l’état de service ». « Pourquoi n’y a-t-il pas eu de rendez-vous ? » s’est demandé le juge, ajoutant qu’il existe certains tribunaux comme le TDSAT qui fonctionnent avec un seul membre.

En tant que chef du panel qui a choisi les membres de la Commission nationale de recours pour les litiges de consommation, le juge Chandrachud a déclaré que « même si les noms effacés étaient ceux sur lesquels le Bureau du renseignement (IB) n’avait aucune objection, le gouvernement les a supprimés ou siège sur eux. Il n’y a pas de clarté sur la raison pour laquelle cela est fait. De plus, le groupe compte deux hauts fonctionnaires parmi ses membres. Est-ce que le gouvernement n’a pas confiance dans les juges de cette cour ? a-t-il demandé tout en ajoutant que “tout l’exercice de sélection était un tel gaspillage d’énergie”.

Le SC, publiant un avis au gouvernement sur diverses pétitions, dont celle déposée par le chef du Congrès Jairam Ramesh contre le projet de loi sur la réforme des tribunaux, 2021, a donné une semaine au gouvernement pour procéder aux nominations. Il a également affiché l’affaire pour une nouvelle audience lundi (13 septembre). Les autres pétitions ont cherché à constituer le Tribunal de la TPS, la nomination des membres de l’Autorité de réglementation de l’immobilier et le Tribunal d’appel des valeurs mobilières.

