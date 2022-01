Stetson Bennett alimenté par un échappé tardif lors de la victoire de la Géorgie au championnat

Stetson Bennett était dans une situation difficile après avoir été limogé au début du quatrième quart du match du championnat national des éliminatoires de football universitaire lundi. Non seulement il a été limogé pour une perte de 11 verges, mais ce qui ressemblait à une tentative de passe avant de sa part a été jugé comme un échappé, et le demi défensif de l’Alabama Brian Branch l’a récupéré de la manière la plus décontractée possible.

Mais – comme l’a dit Bennett après la victoire de la Géorgie, 33-18, et son premier championnat national depuis 1980 – il n’allait pas laisser cette gaffe douteuse de sa part décider du match.

Ainsi, après que les Bulldogs n ° 3 ont retourné le ballon et que l’Alabama a capitalisé sur le prochain entraînement avec un touché pour prendre une avance de 18-13, Bennett était déterminé à renverser la vapeur.

Lors du prochain entraînement de Georgia, Bennett a lancé 3-en-3 (avec l’un de ses cinq sacs dedans), notamment en se connectant avec le receveur large Adonai Mitchell pour un touché monstre de 40 verges sur les 2e et 18e.

Bennett a terminé avec 224 verges et deux touchés, complétant 17 des 26 passes contre l’Alabama.

Après être passé d’un joueur sans rendez-vous à un champion national, Bennett a expliqué à ESPN quel était son état d’esprit après le sac et l’échappé, qui auraient pu être désastreux pour la Géorgie. Il a dit:

«Je savais juste qu’il n’y aurait aucune chance que nous laissions un tel changement nous empêcher de remporter un championnat national. Il n’y a pas moyen. Je n’allais pas laisser ça arriver. Je n’allais pas être la raison pour laquelle nous avons perdu ce soir. … « J’ai dû . Je devais – sinon, nous allions perdre parce qu’ils en ont profité. Et je me suis dit : ‘Eh bien, je dois régler ça.’ »

Naturellement, Bennett était ému après que son équipe ait remporté le titre national, et il a dit qu’il avait commencé à se déchirer une fois que le demi défensif Kelee Ringo a éliminé Bryce Young de l’Alabama avec moins d’une minute à jouer. En fait, Bennett a déclaré qu’il était tellement submergé par l’émotion qu’il a en fait raté Ringo pour terminer le choix des six.

Le quart-arrière de Géorgie a déclaré à ESPN :

«Ça m’a frappé. Je n’ai même pas regardé le score de Kelee. J’ai pensé qu’il était tombé juste quand il l’a attrapé parce que dès qu’il l’a attrapé, j’ai juste pleuré. Je n’avais tout simplement pas prévu ça. Je veux dire, bon Dieu. Wow. »