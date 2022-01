Stetson Bennett de Géorgie admet qu’il a abandonné son smartphone pour une relique technologique

Le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett ne connaîtra peut-être jamais l’attrait d’un téléphone BlackBerry, mais il pensait qu’il y avait quelque chose à propos d’un téléphone à clapet ordinaire qui l’aiderait un peu.

Bennett a révélé samedi dans sa disponibilité médiatique deux jours avant le match de championnat national contre l’Alabama qu’il avait acheté la relique des années 2000 au cours de l’été pour l’aider à essayer d’arrêter d’utiliser sans but son smartphone.

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett (13) s’échauffe avant un match contre le Kentucky, le samedi 16 octobre 2021, à Athènes, Géorgie (AP Photo/Butch Dill)

« Apparemment, beaucoup de personnes âgées les utilisent encore. Avant, je passais une heure sur mon téléphone tous les jours, à faire quoi ? Rien, rien qui ne m’aiderait à me souvenir de ce que je venais de faire. Et j’y ai déjà pensé, J’y ai pensé pendant des années. J’étais comme si j’avais toutes ces choses à faire, toutes ces choses importantes. Essayons de ne rien laisser entraver cette concentration et allons acheter un téléphone à clapet », a déclaré, via ..

Le quart-arrière senior de Blackshear, en Géorgie, n’a pas exclu de revenir sur un smartphone.

Le quart-arrière de Géorgie Stetson Bennett (13) se démène pour le métrage devant la sécurité de Floride Trey Dean III (0) et le secondeur Mohamoud Diabate (11) au cours de la première moitié du 30 octobre 2021, à Jacksonville, en Floride (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

« Je le ferai probablement. Je ne serai pas un nomade. À moins que je décide de le faire, je ne sais pas », a-t-il déclaré.

Bennett et les Bulldogs devront faire quelque chose que très peu ont fait depuis 2007 : vaincre l’Alabama dans le championnat national.

Depuis que Nick Saban a pris ses fonctions d’entraîneur en Alabama cette année-là, le Crimson Tide a remporté trois championnats BCS et trois titres à l’ère des éliminatoires du football universitaire en cinq apparitions.

Le quart-arrière géorgien Stetson Bennett (13) affronte le Tennessee le 10 octobre 2020 à Athènes, Géorgie (AP Photo/John Bazemore)

L’Alabama a battu la Géorgie lors du match pour le titre national de la saison 2017 en prolongation, 26-23.

Le championnat national de lundi se jouera à Indianapolis avec un coup d’envoi à 20 h HE.