Steve Aoki et TCGplayer collaborent sur des coffres à butin Pokémon

Steve Aoki vend pour près de 3 millions de dollars de marchandises Pokémon classées sur le marché des cartes à collectionner TCGplayer. Les boîtes mystère comprendront également des vêtements, des disques, des rencontres et des marchandises physiques.

Steve Aoki est un DJ, producteur et fondateur de maison de disques nominé aux Grammy Awards. C’est aussi un créateur de mode qui a collaboré avec des marques japonaises telles que Sanrio (Hello Kitty), Naruto, Inuyasha et Street Fighter. Bien qu’il n’ait pas de collaboration officielle avec Pokémon, il a trouvé d’autres moyens d’intégrer la franchise à sa marque.

« Mon parcours dans la collecte de cartes consistait initialement à me connecter à une nouvelle communauté, car la pandémie m’empêchait de jouer des spectacles, de tourner ou d’être avec mes fans », a déclaré Aoki. « Au fur et à mesure que mon amour pour le passe-temps grandissait, j’ai commencé à réfléchir à de nouvelles façons d’apporter les produits qui m’ont rendu accro à la collection à une communauté qui m’a adopté depuis le début… J’ai hâte de proposer de nouveaux produits sur TCGplayer chaque semaine ! »

Le site Web TCGplayer répertorie plusieurs boîtes aux niveaux Diamond, Gold et Magma. Bien que chaque boîte contienne plusieurs cartes Pokémon, la plupart du contenu contient des souvenirs de Steve Aoki. Donc, à moins que vous ne recherchiez une sélection aléatoire d’anciennes cartes Pokémon, ces boîtes sont probablement un meilleur achat pour ceux qui sont fans du travail d’Aoki.

La première fois qu’Aoki s’est engagé publiquement avec des cartes Pokémon, c’était en novembre de l’année dernière, lorsqu’il a déballé une rare boîte de cartes Jungle pour son flux caritatif (comme de nombreux streamers Twitch). En février de cette année, il a vendu aux enchères des exemplaires dédicacés de cartes Pokémon pour la Journée Pokémon. Les deux événements caritatifs étaient pour sa propre organisation à but non lucratif, la Fondation Aoki (qui soutient la recherche sur les maladies neurologiques).

Les cartes de la collaboration TCGplayer sont scellées individuellement et certifiées par PSA, une société tierce d’authentification de cartes. Ainsi, vous pouvez être assuré que sa collection a une valeur de collection. On ne peut pas en dire autant des récentes incursions d’Aoki dans les jetons non fongibles (NFT). En avril, Aoki a lancé une collection NFT, malgré le fait que les NFT sont des escroqueries massives et une catastrophe environnementale. Aoki a assisté à des événements NFT et les a distribués pas plus tard que cette semaine.

Les cartes Pokémon sont devenues extrêmement populaires pendant les années de pandémie en raison de tous les achats et ventes spéculatifs. Quand une vieille carte Charizard peut rapporter 300 000 $ aux enchères, il est difficile de dire qui est là pour le jeu et qui est là pour l’argent de nos jours.