Steve Aoki vend 3 millions de dollars de marchandises Pokémon

Le magasin de cartes à collectionner en ligne TCGplayer a annoncé un nouveau partenariat avec le DJ et producteur de musique américain Steve Aoki qui verra la mise en vente de produits Pokémon d’une valeur estimée à 3 millions de dollars.

Considérée comme une « sélection incroyable de produits Pokémon de grande valeur et classés », la gamme de produits proposés comprendra une large gamme de cartes Pokémon de la collection personnelle d’Aoki. Les fans pourront également mettre la main sur des produits exclusifs de la collection personnelle de vêtements, de souvenirs et de disques d’Aoki, et des boîtes mystère remplies à la main qui incluent des choses comme des rencontres d’artistes et des billets de concert.

Voici comment cela fonctionnera :

Aoki et TCGplayer publieront des vagues périodiques de cartes Pokémon et de boîtes mystère classées individuellement sur le marché TCGplayer. Tout au long de la série Steve Aoki Vault, TCGplayer fera la publicité de nouveaux produits, avec des aperçus disponibles le lundi, un jour avant la sortie en direct des produits le mardi.

La première vague sera listée chaque semaine du 3 novembre 2021 au 17 décembre 2021, à l’exception de la semaine du 29 novembre 2021. Le lancement de la deuxième vague de produits est prévu début 2022.

Aoki a déclaré: « Mon parcours dans la collecte de cartes consistait initialement à me connecter à une nouvelle communauté, car la pandémie m’empêchait de jouer des spectacles, de tourner ou d’être avec mes fans. Au fur et à mesure que mon amour pour le passe-temps grandissait, j’ai commencé à penser à de nouvelles façons d’apporter les produits qui m’ont rendu accro à la collection à une communauté qui m’a embrassé depuis le début. une partie encore plus grande de la communauté des amateurs. »

Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller de l’avant et consulter le coffre-fort Steve Aoki ici.