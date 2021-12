Steve Baker conduit 64 rebelles à bloquer les restrictions de Covid – pourrait renverser Boris dans la journée | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le nombre croissant de la souche Omicron du virus Covid-19 a conduit le gouvernement à imposer des mesures plus strictes contre la propagation. Alors que le Royaume-Uni entre dans le modèle dit « Plan B » à l’approche des mois froids de l’hiver, les députés cherchent à empêcher que les restrictions ne deviennent plus strictes pendant la période de Noël.

La résistance se présente sous la forme d’empêcher une certification de statut Covid domestique, également connue sous le nom de passeport vaccinal.

Mardi la semaine prochaine, un vote aura lieu sur les nouvelles restrictions Covid de Boris Johnson pour lutter contre la variante Omicron.

Pourtant, l’opposition interne des conservateurs au projet a déjà atteint 64 députés.

La liste comprend des députés tels que le député de Wycombe Steve Baker, l’ancien chef conservateur et député de Chingford et Woodford Green, Iain Duncan Smith, député de Tatton, Esther McVey ainsi que d’autres grands noms tels que Liam Fox, David Davis, Chris Grayling et Tobias Ellwood.

S’adressant à Twitter pour promouvoir la liste des députés en lice pour voter contre le plan de Boris Johnson, le rédacteur en chef de Spectator, Fraser Nelson, a déclaré : .

Ajoutant l’importance de l’idée que de nombreux conservateurs du mur rouge se rebellent contre M. Johnson, il a ajouté : « Mortimer est le premier conservateur à gagner Hartlepool depuis 1959 : jusqu’à présent considéré comme un loyaliste de Boris. Pas mal de députés de mur rouge sur la liste mise à jour.

Cherchant à gagner le soutien des électeurs et des électeurs conservateurs, le député Steve Baker, écrivant également sur Twitter, a simplement écrit : « Veuillez aider votre député à voter non. Merci. »

Parlant de la décision difficile d’aller contre son parti, il a ajouté: « Voter contre le gouvernement est difficile pour les députés lorsque le soutien de l’opposition garantit la victoire du gouvernement. » [SIC]

Le Premier ministre Boris Johnson est déjà sous le feu des critiques à la suite d’une série de scandales qui ont secoué la fête.

Depuis quelques jours, il y a aussi des rumeurs d’un ‘Plan C’.

Essentiellement, il s’agirait d’un ensemble plus strict de restrictions Covid-19 conçues pour enrayer la propagation de la nouvelle variante Omicron.

Il y a quelques jours à peine, le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré qu’il pourrait déjà y avoir 10 000 cas au Royaume-Uni, les données de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) montrant que les cas d’Omicron pourraient dépasser la barre du million d’ici la fin du mois.

S’exprimant à la Chambre des communes le 8 décembre, M. Javid a déclaré: « L’UKHSA estime que le nombre d’infections est environ 20 fois supérieur au nombre de cas confirmés, et donc le nombre actuel d’infections est probablement plus proche de 10 000. »

Il a ajouté: « UKHSA estime également qu’au taux de doublement observé actuellement entre deux jours et demi et trois jours, d’ici la fin de ce mois, les infections pourraient dépasser 1 million. »

Bien que les vaccins se soient avérés très efficaces pour lutter contre les effets les plus graves du virus, des rapports ont révélé que la version AstraZeneca fournirait peu ou pas d’immunité 100 jours après le dernier vaccin.

Le gouvernement encourage tout le monde à obtenir des injections de rappel avant la fin janvier.

Beaucoup ont signalé qu’ils ne pouvaient pas accéder aux sites du programme de rappel en raison d’une sur-demande et de problèmes techniques.

Reportage supplémentaire de Jon King.