Steve Bannon a proféré des menaces de mort à l’antenne, mais cela ne semble pas déranger MyPillow Guy .

Mercredi, SV Date du HuffPost a révélé que Mike Lindell avait effectivement reçu un ultimatum de la part de la plupart des médias: si vous voulez vous plaindre du vol de Donald Trump d’un deuxième mandat, vous ne pouvez pas utiliser notre plateforme pour le faire. L’une des rares personnes disposées à le laisser vomir ses théories du complot est Steve Bannon. Ce n’est donc pas un hasard si MyPillow Guy a affirmé qu’il avait suffisamment de preuves pour s’assurer que Trump reviendrait à la Maison Blanche d’ici la fin de l’été, il l’a fait sur le podcast de Bannon, «War Room».

Mais il s’avère que Lindell a tout intérêt à utiliser Bannon pour garder ses camarades déplorables excités.

Date écrit:

Alors que Mike Lindell, théoricien du complot du magnat de l’oreiller et des élections, trouve que les médias autrefois favorables ne sont plus intéressés par ses opinions après une vague de poursuites en diffamation, un média reste prêt et disposé à diffuser régulièrement ses mensonges: l’émission «War Room» de Steve Bannon, que Lindell assure également. (c’est moi qui souligne)

Il s’avère qu’un épisode typique de «War Room» voit Bannon passer de cracher de la viande rouge à vanter les produits Lindell. Il exhorte même ses téléspectateurs à se rendre sur le site Web de MyPillow et à utiliser un code promotionnel spécial.

Dans sa poursuite de 1,3 milliard de dollars contre Lindell, Dominion Voting Systems soutient que MyPillow Guy est prêt à semer le doute sur l’élection et à mettre ses employés en danger uniquement pour vendre des oreillers. C’est déjà assez grave, mais Date a raté quelque chose d’aussi flagrant. Apparemment, Lindell n’a aucun scrupule à ouvrir son chéquier à un type qui a proféré des menaces de mort terroristes à l’antenne.

Se souvenir? En novembre, Bannon a demandé qu’Anthony Fauci et Christopher Wray soient décapités pour avoir osé tenir tête à Trump. Pour faire bonne mesure, il voulait mettre la tête de Fauci et Wray sur des piques à la manière de Tudor England. Avant la fin de la journée, Twitter avait détruit le compte de l’émission, et Facebook et YouTube avaient supprimé la vidéo.

Et pourtant, malgré cela, Bannon a gardé son créneau horaire du matin sur le réseau marginal de droite Real America’s Voice, qui est un frère d’entreprise du réseau météorologique par câble et satellite WeatherNation. Et pourtant, malgré cela, Lindell est toujours plus que disposé à le financer.

Quiconque serait prêt à donner un sou à Bannon après son passé sordide, voyou, raciste et purement criminel à Breitbart, à la Maison Blanche et de retour à Breitbart devrait être peu recommandable, désespéré ou une combinaison des deux. Mais toute raison défendable d’écrire un chèque à Bannon aurait dû sortir de la fenêtre le 5 novembre.

En continuant à soutenir Bannon, Lindell dit effectivement au monde qu’il n’a aucun problème avec le langage terroriste. En effet, quiconque envisage de faire des affaires avec la plate-forme de médias sociaux de démarrage prévue de Lindell, Frank, devrait reconsidérer. Apparemment, les normes de Lindell en matière de contenu acceptable sont aussi basses ou même inférieures à celles de Parler et Gab.

Lindell se présente comme un homme d’affaires chrétien. Eh bien, dans l’esprit de ce chrétien de gauche, le fait que Lindell soit prêt à soutenir Bannon prouve que son fruit est aussi rance que l’enfer. Je le répète: quel homme d’affaires avec un iota de décence donnerait un sou à un gars qui menaçait de mort en ondes?

Real America’s Voice doit répondre de continuer à donner une plate-forme à Bannon. Maintenant, il semble que MyPillow doit également faire face à un calcul. S’il y avait le moindre doute sur le fait que MyPillow a perdu son droit d’exister, le fait que Lindell finance Bannon devrait l’effacer. Après cela, les seuls endroits où les oreillers Lindell appartiennent sont la poubelle ou la cheminée.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!