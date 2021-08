Steve Bannon fait le point sur l’audit en Arizona ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

L’ancien stratège de la Maison Blanche, Steve Bannon, prédit que de grandes choses vont arriver dans l’audit électoral qui se déroule dans le comté de Maricopa, en Arizona.

Au cours d’un épisode de son podcast War Room, Bannon s’est entretenu avec la chef du Sénat du GOP de l’Arizona, Karen Fann, à propos de l’audit et de ce qui pourrait arriver ensuite.

« Le match au sol est en Arizona, est en Géorgie, est sur le point d’être en Pennsylvanie. Ce mouvement du 3 novembre, comme nous l’avons dit depuis le premier jour, c’est Wuhan et le 3 novembre », a déclaré Bannon.

« Parce qu’une fois que vous avez compris tout le reste, tout devient clair. Vous êtes candidat au Sénat dans l’État où les patriotes, le New Concord Bridge, est ce centre de congrès du comté de Maricopa », a ajouté Bannon.

“Et le coup entendu dans le monde entier sera le coup que Karen Fann prendra lorsqu’elle enverra la lettre avec les reçus et les preuves au conseil de surveillance du comté de Maricopa”, a-t-il poursuivi.

Au cours d’une interview, le représentant de l’État républicain de l’Arizona, Borrelli, s’est entretenu avec le journaliste Jordan Conradson au sujet de l’audit.

Ci-dessous, une transcription de l’échange :

Conradson: Il y a donc, il y a beaucoup d’inquiétudes au sujet de l’ajournement, du Sine Die, du fait que le Sénat ne puisse pas obtenir ces documents du comté et que la vérification ne puisse pas se terminer, c’est ce que certaines personnes pensent. pouvez-vous nous rassurer que le Sénat obtiendra ces documents et que la vérification sera terminée?

Borrelli: Bien sûr, je veux dire que cela revient au fait que nous n’étions pas en session lorsque nous avons émis des citations à comparaître en décembre, puis nous les avons renouvelées en janvier afin que ces citations soient toujours valides, elles sont toujours actives. Nous n’avons pas besoin d’être en session. Notre autorité législative sur les enquêtes ne s’arrête pas à Sine Die. Nous ouvrons ce dossier ou étui si vous voulez si vous voulez l’appeler ainsi. De retour en décembre. C’est à ce moment-là que nous avons émis une citation à comparaître par l’intermédiaire du Comité judiciaire du Sénat. Une fois l’audit terminé, ces informations seront renvoyées au Comité judiciaire du Sénat pour examen et action. Et si des mesures doivent être prises, elles seront transmises au comité de démonstration de l’intégrité des élections de la Chambre et du Sénat qui a été établi dans le processus budgétaire, oralement, pour créer un nouveau type de comité comme un comité permanent ou quelque chose comme ça.

Une fois que nous aurons les résultats de la vérification, le Comité sénatorial les entendra, le Comité judiciaire les entendra et nous ferons des recommandations pour aller de l’avant. Et ensuite, ce comité spécial fera des recommandations. Et la raison pour laquelle il s’agit d’une audience conjointe d’un comité de la Chambre et du Sénat, car tout type de décision à prendre qui va être extrême, si vous voulez, devra être examiné par l’ensemble de la Chambre et du Sénat. C’est donc rapide, c’est un excellent moyen d’accélérer quoi que ce soit si, juste au cas où le gouverneur aurait besoin de le faire, a besoin de nous appeler pour une session spéciale, ce comité déterminera l’urgence d’avoir une session spéciale. Le gouverneur n’a pas besoin de nous appeler pour suivre et terminer l’audit, nous sommes entièrement contrôlés pour faire le tout. Nous n’avons pas besoin que le gouverneur intervienne, nous appelle ou quoi que ce soit du genre. C’est en jeu, que nous soyons en session ou non, le pouvoir d’investigation du législateur ne s’arrête pas à Sine Die, donc ça va continuer jusqu’à la fin, point.

Conradson: Quand pouvons-nous nous attendre à ce que le comté se conforme aux assignations ou que les assignations soient exécutées ?

Borrelli: C’est une bonne question maintenant, vous savez, on les pousse toujours, ils n’arrêtent pas de dire qu’ils ne vont pas se conformer, quoi qu’il arrive. Mais il y a d’autres outils dans la boîte à outils que nous examinons et une fois qu’ils ont terminé. Si vous êtes allé là-bas au Colisée et que vous l’avez regardé, ils en font un autre, pas un décompte manuel, La machine compte, compte chaque bulletin de sorte que vous ayez un décompte manuel, un décompte de ces bulletins et vérifiez-les dehors, vérifiez-le deux fois. Et nous parcourons le processus machine, voyons si les chiffres correspondent et voulons nous assurer que nous sommes exacts, vous savez, tout le monde veut des réponses maintenant. Tout le monde est habitué aux pommes de terre instantanées et au riz instantané. Écoute, c’est quelque chose sur lequel on ne peut pas se tromper, ça doit être précis à 100%. Nous avons besoin de précision et non de vitesse. Le soir des élections, avouons-le, vous savez, la pression est sur la vitesse pour obtenir les résultats. nous devons nous assurer que nos conclusions sont à l’épreuve des balles parce que nous savons qu’elles seront contestées devant les tribunaux. Cela va probablement être le plus difficile à auditer dans l’histoire des États-Unis ou de l’histoire mondiale. Nous devons donc nous assurer que nous sommes précis à 100% sur l’un des résultats que nous trouvons, et nous partirons de là.