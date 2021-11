Steve Bannon inculpé par le grand jury fédéral pour ne pas s’être conformé à la citation à comparaître du 6 janvier

L’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, fait face à deux accusations d’outrage au Congrès. C’est pour avoir refusé de se conformer aux assignations à comparaître concernant les événements qui se sont déroulés au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

Steve Bannon a toujours été le genre de gars à s’opposer au récit dominant. Beaucoup peuvent spéculer qu’il s’agit davantage de persécution politique. AG Merrick Garland a dit ceci :

« Depuis mon premier jour au pouvoir, j’ai promis aux employés du ministère de la Justice qu’ensemble, nous montrerions au peuple américain par la parole et par les actes que le ministère adhère à la primauté du droit, suit les faits et la loi et poursuit une justice égale devant la loi. «

Il a continué:

« Les frais d’aujourd’hui reflètent l’engagement indéfectible du ministère envers ces principes.

Mark Meadows, ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, a également demandé au comité du 6 janvier de piler du sable aujourd’hui. Le DOJ se fâche que les gens ne se conforment pas. Les choses pourraient certainement empirer avant de s’améliorer à mesure que la colère du DOJ continue de croître.

Meadows pourrait également être inculpé au pénal, selon CNN. Le représentant américain Matt Gaetz (R-FL) a récemment tweeté en faveur de Bannon :

« Steve Bannon n’a rien fait de mal. »

Il semble que certains aient pu être prévenus à l’avance de la mauvaise journée de Bannon :

Aujourd’hui serait une bonne journée pour inculper Steve Bannon https://t.co/RK4rBlacgS – Joyce Alene (@JoyceWhiteVance) 10 novembre 2021

