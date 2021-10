Steve Bannon, le comité du 6 janvier, et l’outrage au Congrès, a brièvement expliqué

Le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain votera mardi sur l’opportunité de détenir Steve Bannon, un conseiller à l’ancien président Donald Trump, au mépris du Congrès pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître du Congrès.

Le résultat du vote déterminera les mesures supplémentaires que le comité peut prendre pour obtenir le témoignage de Bannon sur son rôle dans l’émeute et ce que Trump savait ou encourageait les attaques. Cela aidera également à déterminer l’efficacité des prétentions de Trump au privilège exécutif sur ses conversations avec Bannon, qui n’avait aucun rôle à la Maison Blanche après 2017, et d’autres collaborateurs, ainsi que sur les documents que le comité a demandés aux Archives nationales.

Bannon, ainsi que les anciens responsables de Trump Mark Meadows, Dan Scavino et Kash Patel, ont été cités à comparaître par le comité fin septembre. Sur les quatre, seul Bannon fait actuellement l’objet d’une procédure pour outrage – les dépositions potentielles de Meadows, Scavino et Patel ont été retardées.

Si le comité votait en faveur de l’outrage à Bannon – ce qu’il est presque sûr de faire, comme une majorité bipartite au sein du comité a indiqué qu’ils prendraient de telles mesures pour obtenir des témoignages – cela signalerait également le pouvoir renouvelé d’une assignation à comparaître du Congrès, que les membres de l’administration Trump bafoué à plusieurs reprises au cours de son mandat.

« Ce renvoi potentiel pour outrage criminel – ou ce sera un renvoi pour outrage criminel à Steve Bannon – est le premier coup sur l’arc », a déclaré le représentant Adam Kinzinger (R-IL), qui siège au comité, à Jake Tapper de CNN sur l’état de le dimanche de l’Union. «C’est très réel, mais cela dit à quiconque se présente devant le comité:« Ne pensez pas que vous allez pouvoir vous en aller et nous allons vous oublier. N’étaient pas.' »

Le représentant Adam Kinzinger, qui siège au comité du 6 janvier, dit que c’est approprié pour le président. Biden pour dire que le DOJ devrait poursuivre ceux qui défient les assignations à comparaître du Congrès. « C’est approprié. Le président a parfaitement le droit de signaler et d’indiquer clairement la position de l’administration. » pic.twitter.com/BuL7jiOO9K — État de l’Union (@CNNSotu) 17 octobre 2021

Si le comité vote pour faire avancer la procédure d’outrage, la motion sera ensuite soumise à l’ensemble de la Chambre pour un vote afin de déterminer si le Congrès doit renvoyer l’affaire au ministère de la Justice. Ce vote, qui pourrait avoir lieu dès cette semaine, est également susceptible de réussir, selon Betsy Woodruff Swan et Kyle Cheney de Politico.

Ce que le ministère de la Justice décidera de faire à partir de là, cependant, est un peu plus opaque.

« Le ministère de la Justice prendra ses propres décisions indépendantes dans toutes les poursuites en se fondant uniquement sur les faits et la loi. Période. Point final », a déclaré vendredi le porte-parole du DOJ, Anthony Coley, en réponse à la suggestion de Biden selon laquelle le DOJ devrait poursuivre Bannon et d’autres qui défient les citations à comparaître du Congrès.

Le défi de Bannon crée un tel tollé parce que son témoignage pourrait s’avérer particulièrement important pour le comité. Il aurait parlé avec Trump fin décembre avant l’insurrection et l’a exhorté à concentrer ses efforts variés pour renverser les élections de 2020 le 6 janvier, le jour où le Congrès s’est réuni pour certifier les résultats des élections. Comme CNN l’a rapporté en janvier, Bannon a également déclaré aux auditeurs de son podcast War Room le 5 janvier que « L’enfer va se déchaîner demain ».

Si Bannon est tenu pour outrage au Congrès, les conséquences pourraient inclure, potentiellement, une peine de prison, mais seulement si le MJ porte des accusations contre lui. Techniquement, selon ., le Congrès a également le pouvoir d’arrêter les témoins qui refusent de se conformer aux assignations à comparaître, sans la participation du DOJ. Cela ne s’est pas produit depuis près de 100 ans, cependant, et il est peu probable que le Congrès poursuive cette tactique.

Trump essaie d’affirmer le privilège exécutif – même s’il n’est plus président

Comme ABC l’a rapporté mercredi, l’avocat de Bannon, Robert J. Costello, a écrit au président du comité, le représentant Bennie Thompson (D-MS) que son client ne se conformerait pas à l’assignation.

« Jusqu’à ce que vous parveniez à un accord avec le président Trump ou que vous receviez une décision de justice sur l’étendue, la portée et l’application du privilège exécutif, afin de préserver la revendication des privilèges exécutifs et autres, M. Bannon ne produira pas documents ou témoigner », a écrit Costello.

L’équipe de Steve Bannon a envoyé une autre lettre au comité du 6 janvier répétant qu’ils ne coopéreraient pas en citant les revendications de privilège exécutif de Trump. Lettre obtenue par @ABC ci-dessous —-> pic.twitter.com/BU0F9MuFv0 – John Santucci (@Santucci) 13 octobre 2021

En plus de Bannon et d’autres responsables de Trump, le comité a également délivré une assignation à comparaître à Jeffrey Clark, un responsable du MJ qui a soutenu les fausses allégations de Trump concernant la fraude électorale. Trump a tenté d’installer Clark en tant que procureur général par intérim lorsque Jeffrey Rosen, qui occupait ce poste de décembre 2020 à janvier 2021, a refusé d’impliquer le DOJ dans les efforts pour renverser les élections.

Trump a également tenté d’appliquer cet argument aux documents recherchés par le comité. Plus tôt en octobre, comme Politico l’avait signalé à l’époque, Trump avait tenté de bloquer 45 documents spécifiques du comité, citant « des privilèges exécutifs et autres, y compris, mais sans s’y limiter, les communications présidentielles, le processus délibératif et les privilèges avocat-client » dans une lettre à l’archiviste national David Ferriero.

La lettre de Trump n’est pas une invocation officielle du privilège exécutif, comme le souligne Yamiche Alcindor de PBS NewsHour. Dans ces cas, le président en exercice – Biden – a le dernier mot sur l’application du privilège, à moins que les tribunaux n’en décident autrement.

L’administration Biden a bloqué cette demande, l’avocat de la Maison Blanche Dana Remus écrivant à Ferriero que « le président Biden a déterminé qu’une affirmation de privilège exécutif n’est pas dans le meilleur intérêt des États-Unis et n’est donc justifiée quant à aucun des documents. . »

Comme l’a rapporté l’AP la semaine dernière, Trump envisage de contester la décision de Biden devant les tribunaux, et cela pourrait jouer en sa faveur – d’autres anciens présidents ont pu exercer le privilège exécutif.

Cependant, étant donné le caractère extraordinaire des émeutes du 6 janvier, la norme de confidentialité, qui couvre les dossiers des anciens présidents pendant cinq ans après leur mandat, peut être renversée, comme ce fut le cas pendant le Watergate et après les attentats terroristes du 11 septembre.

Cela n’empêchera pas Trump d’essayer d’utiliser la même défense pour protéger d’autres documents du comité ; il a indiqué qu’il essaierait de protéger une grande partie de l’information ils assignent à comparaître en invoquant le privilège exécutif.

On ne sait pas si Trump a réellement des motifs de revendiquer ce privilège, en particulier en ce qui concerne ses communications avec Bannon. Trump n’est plus président et Bannon agissait en tant que citoyen privé et non en tant que conseiller officiel de la Maison Blanche pendant la période d’enquête du comité.

Plus précisément, comme l’a écrit Jonathan Shaub, professeur de droit à l’Université du Kentucky pour Lawfare le mois dernier, Trump ne peut en fait obliger personne à cacher des informations au comité ; Bannon et d’autres anciens fonctionnaires sont désormais des citoyens privés, et l’administration Trump n’a aucune autorité légale sur les documents ou les connaissances en leur possession.

Et comme l’ancien procureur fédéral et professeur de l’Université Brown Jeffrey Robbins l’a déclaré au New York Times, les arguments de Trump en faveur du privilège exécutif sont « manifestement faux » et manquent de justification, comme la protection de la sécurité nationale.

« C’est un outrage ouvert à une citation à comparaître sans fondement apparent », a déclaré Robbins.

La validité réelle des arguments de Trump, cependant, pourrait avoir moins d’incidence sur les événements que leur capacité à ralentir le processus.

« Vraiment ce que Trump essaie de faire, il essaie de manquer le temps du comité restreint du 6 janvier », a déclaré dimanche le cofondateur de Punchbowl News, John Bresnahan, à Jonathan Capehart de MSNBC. « Et ils doivent agir aussi vite que possible sur ce point. »

«La question est vraiment ce que Trump essaie de faire, il essaie de manquer le temps du comité restreint du 6 janvier. Et ils doivent agir aussi vite que possible sur ce point », déclare @bresreports à propos de l’enquête du 6 janvier. #SundayShow pic.twitter.com/AWAZDkMBe0 – Le Sunday Show avec Jonathan Capehart (@TheSundayShow) 17 octobre 2021

Le comportement de Trump montre pourquoi l’enquête du 6 janvier est critique

Les tentatives de Trump pour contrecarrer l’enquête du 6 janvier soulignent exactement pourquoi les efforts du comité sont si cruciaux. Des mois après l’entrée en fonction de Biden, Trump et ses alliés utilisent toujours les mêmes tactiques qui ont conduit à l’insurrection pour tenter de le propulser au pouvoir.

Lors d’un récent rassemblement à Richmond, en Virginie, par exemple, Trump a persisté à affirmer que les élections de 2020 lui avaient été «volées», rapporte l’AP. Les participants ont également fait allégeance à un drapeau qui aurait été porté lors du rassemblement Trump du 6 janvier qui a précédé l’attaque du Capitole.

Ce mois-ci, Trump a également enregistré un message d’anniversaire pour Ashli ​​Babbitt, qui a été tué par balle alors qu’il tentait de prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier.

« Ensemble, nous pleurons sa terrible perte. Il n’y avait aucune raison pour laquelle Ashli ​​aurait perdu la vie ce jour-là », a déclaré Trump dans la vidéo, qui a été diffusée lors d’un rassemblement des amis et de la famille de Babbitt la semaine dernière. « Nous devons tous demander justice pour Ashli ​​et sa famille. »

Dans la vidéo, Trump a également appelé le DOJ à rouvrir une enquête sur sa mort ; le département a refusé de porter plainte contre l’officier qui a tiré sur Babbitt alors qu’elle escaladait une barricade près des chambres de la Chambre pendant l’attaque.

Comme le montre le rythme de la rhétorique en cours de Trump – pas plus tard que vendredi, il appelait à la décertification des résultats des élections de 2020 dans le deuxième comté le plus peuplé de l’Arizona – ni lui ni ses alliés n’ont l’intention d’arrêter d’amplifier le genre de mensonges qui ont conduit au 6 émeute.

Et les législateurs disent que c’est la raison pour laquelle le travail du comité du 6 janvier, y compris pour obtenir le témoignage d’anciens responsables de Trump, est si important : établir la vérité sur ce qui s’est réellement passé avant, pendant et après l’attaque.

« Il s’agit de l’argument de 10 ans », a déclaré Kinzinger à Tapper dimanche. « Qu’est-ce que nos enfants vont penser quand ils lisent les livres d’histoire ? Qui va gagner cet argument ? Et j’ai toujours cru depuis que je suis enfant à l’école du dimanche que la vérité doit l’emporter.