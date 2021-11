Steve Bannon rejoint Rita Lavelle, G. Gordon Liddy dans l’accusation d’outrage

Maintenant que l’ancien président celui de Donald Trump ancien stratège en chef Steve Bannon a été frappé de deux accusations criminelles d’outrage au Congrès pour avoir refusé de se conformer à une assignation à comparaître de la Chambre, les juristes doivent revenir en arrière depuis des décennies pour trouver un précédent pertinent.

L’acte d’accusation a été déposé vendredi et détaillait le défi continu de Bannon à l’égard du comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier, présidé par le représentant. Bennie Thompson (D-Mlle.).

Bien que l’acte d’accusation n’ait pas été tout à fait inattendu – la Chambre des représentants a voté fin octobre pour mépriser Bannon – une condamnation réelle serait la première du genre depuis près d’un demi-siècle. Le ministère de la Justice jouit traditionnellement d’une grande latitude pour convoquer ou non un grand jury après avoir reçu un renvoi pour outrage du Congrès, et le vote de la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates n’a guère rendu les accusations de Bannon inévitables. Le fait qu’un grand jury ait maintenant approuvé les accusations de Bannon ouvre la voie à une poursuite rare, qui serait la première affaire d’outrage au Congrès intentée après l’affirmation du privilège exécutif.

En 1974, le cerveau du Watergate G. Gordon Liddy a été reconnu coupable de deux chefs d’outrage au Congrès pour avoir refusé de répondre à des questions devant un sous-comité de la Chambre. Il a été condamné à six mois de prison avec sursis et à un an de probation, en grande partie parce qu’il purgeait déjà une peine pour son rôle dans le cambriolage du siège du Comité national démocrate dans l’immeuble de bureaux Watergate, comme l’a rapporté le New York Times.

Un autre joueur du Watergate, Richard Kleindienst, a plaidé coupable dans les années 1970 pour avoir refusé de répondre aux questions du Congrès, a rapporté Politico.

La dernière fois que quelqu’un a même été accusé d’outrage criminel au Congrès, c’était il y a près de 30 ans, lorsqu’un ancien responsable fédéral de l’environnement Rita Lavelle a refusé de se soumettre à des questions sur son renvoi en tant que chef d’un programme d’élimination des déchets toxiques à l’Environmental Protection Agency.

A l’époque, le chef de l’EPA était Anne Gorsuch Burford, mère du juge de la Cour suprême Neil Gorsuch. En 1982, Burford est devenue le premier chef d’agence fédérale à être accusé d’outrage au Congrès, lorsqu’elle a refusé de fournir des documents liés à la mauvaise gestion du Superfund de l’EPA, selon le Washington Post.

Burford n’a pas fait face à des accusations d’outrage criminel, mais Lavelle l’a fait : elle a été accusée d’outrage criminel au Congrès en 1982. L’année suivante, elle a été acquittée.

Lors de son procès, Lavelle a déclaré qu’elle ne s’était pas soumise à l’assignation du Congrès parce qu’elle était « vidée émotionnellement et physiquement », souffrant d’un mal de gorge causé par une boule dans la gorge et craignait d’avoir un cancer, ce qui a ajouté jusqu’à ce que son avocat a appelé une « maladie invalidante », selon un rapport du New York Times. Elle a également déclaré que le sous-comité qui a délivré l’assignation n’avait pas proposé de payer ses frais de voyage depuis la Californie.

Le procureur de l’époque a déclaré que les excuses de Lavelle n’étaient que « de la fumée bleue et des miroirs », a rapporté le Times.

Bien que Lavelle ait échappé à la condamnation pour outrage criminel au Congrès, elle a finalement été reconnue coupable d’avoir menti au Congrès et, en 1984, a été condamnée à six mois de prison et à une amende de 10 000 $. (Ce n’était pas la dernière fois que Lavelle risquait une peine de prison : en 2004, elle a été reconnue coupable de fraude en lien avec son cabinet de conseil en environnement et condamnée à 15 mois de prison fédérale.)

En 2014, une maison dirigée par les républicains a approuvé une résolution d’outrage criminel pour un ancien fonctionnaire de l’IRS Lois Lerner, qui a été accusé d’avoir enquêté de manière inappropriée sur des groupes politiques conservateurs. Lerner, qui s’était excusé d’avoir ciblé des groupes avec « tea party » ou « patriote » dans leurs noms, avait refusé de témoigner devant le House Oversight Committee à ce sujet.

Bien que le comité de surveillance de la Chambre ait renvoyé la résolution au ministère de la Justice, les procureurs fédéraux ont refusé de poursuivre l’affaire.

Bien que NBC ait décrit l’acte d’accusation de Bannon comme la première poursuite intentée après une affirmation du privilège exécutif, le comité du 6 janvier s’est moqué du fait que leurs enquêtes sur Bannon concernaient ses actions en tant que « citoyen privé et impliquaient un large éventail de sujets qui ne sont pas couverts. par privilège exécutif. Il s’agit notamment des actions de Bannon en tant que podcasteur pour son émission « War Room ».

