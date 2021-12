Steve Brown de Trixter : la chose la plus importante qu’Eddie Van Halen m’a apprise

TRIXTER guitariste Steve Brown a récemment parlé à The Rock Shop With Ralph de son amitié de près de 30 ans avec Eddie Van Halen. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand j’ai acheté ma maison et que j’ai emménagé et construit mon studio, je suis allé voir VAN HALEN et ma femme et moi étions dans Ed‘s dressing et j’ai eu cette superbe photo [taken] avec moi et lui. C’était la semaine après que j’ai acheté ma maison et j’ai [was] construction de l’atelier. Et je lui ai dit, j’ai dit, ‘Ouais, mec, je construis mon studio.’ Et il dit : « Qu’est-ce que vous construisez quelque chose pour faire des démos ? » Et je dis : ‘Non, mec. Je construis un studio, comme toi. J’ai dit, ‘Vous avez 5150. Mon studio va être 6160.’ Et a commencé à craquer. Et il était si heureux. Nous [had] beaucoup de conversations sur nos studios et la réalisation de disques.

« La chose la plus importante qui Ed m’a appris qu’il fallait toujours continuer à écrire, continuer à faire de la musique », a-t-il poursuivi. « Et il serait toujours: » Je m’en fous du bon vieux temps. Je fais de la nouvelle musique. Et c’était l’une des choses. Et l’une des plus grandes choses Ed – et Alexis [Van Halen] – m’a toujours appris que c’était… Ed dirait toujours, ‘Steve, nous sommes musiciens. On fait de la musique, enculé. C’est ce que nous faisons. Peu importe ce que.’ Il s’en foutait. Il n’en avait rien à foutre s’il vendait dix millions de disques ou s’il en vendait deux millions. Nous faisons d’abord de la musique pour nous-mêmes. Et si les gens aiment ça… Et c’était l’une des plus grandes leçons que j’ai apprises de lui. Et, bien sûr, la plus grande inspiration dans la construction de mon studio était qu’il a construit son propre studio. Et pour pouvoir avoir un endroit où vous avez le contrôle et vous pouvez faire de la musique quand vous voulez, 24h/24 et 7j/7. Et c’est ce que je fais ici. Et c’est l’une des plus grandes inspirations et cadeaux que mon amitié avec Ed Van Halen, qu’il m’a appris ça. Et il voulait que je construise mon propre studio et m’a encouragé. Et c’est toujours la blague – qu’il avait 5150 et j’ai 6160. »

brun déjà discuté de son amitié avec Eddie Van Halen dans une interview avec « Sound Matters » réalisée quelques jours après le décès du guitariste emblématique. A l’époque, il avait déclaré : « [Eddie] était le meilleur. Et juste pour clarifier, j’étais ami avec lui. C’était très différent de beaucoup de ces gars que vous voyez qui l’ont peut-être rencontré une ou deux fois. Je vois beaucoup de ces gars en ligne. J’ai eu une relation de près de 30 ans avec lui. Et la chose la plus cool que je peux seulement dire, c’est qu’il a toujours dit: ‘Steve, vous êtes de la famille. Vous êtes de la famille. Il appelait chez moi pendant qu’il était en tournée, que ce soit sur le ‘Équilibre’ tournée ou la tournée ’98 ou 2004, quand il était même vraiment dans une mauvaise passe. Mais tout ce que je peux vous dire, c’est ceci : il aimait ma femme, il aimait mes amis. P J [Farley] à partir de TRIXTER, nous avons traîné avec lui. Certains des autres gars de mon groupe ont pu le rencontrer et passer du temps avec lui. Il traitait tout le monde comme une personne normale, parce que c’est tout Ed était, et c’est tout ce qu’il a toujours voulu être.

« La première fois que je l’ai rencontré, il ne s’est pas présenté comme ‘Eddie‘ ou ‘Edouard.’ Il dit : ‘Hé, mec. je suis Ed.’ Et c’est vraiment la chose la plus importante.

« Écoutez, nous pouvons tout parler de la musique, de l’équipement, de ses innovations, de la façon dont il a inspiré le monde à jouer de la guitare. Mais ce que je peux dire, c’est que je connais le gars, et j’aimais le gars, et il m’aimait, et il aimait ses amis et les gens qui faisaient partie de la famille, comme je vous l’ai dit », a-t-il poursuivi. « Et c’est la meilleure chose, parce qu’il était ce gars. Ce sourire était aussi réel que possible. Il n’était pas un acteur. Il n’a jamais été un acteur. Il a eu le plus de joie quand il était sur scène à jouer, et ça sourire était à deux cent pour cent réel. Et c’est la vérité.

« Tout ce que je peux dire, au-delà de ça, c’est qu’il était gentil. Il était courtois. J’ai eu ces moments incroyables où il m’appelait sur la route et il laissait des messages sur mon répondeur. Il n’appelait pas chez moi une ou deux fois – il a appelé chez moi probablement dix ou quinze fois. Heureusement, maintenant, j’ai raté l’appel un tas de fois, et j’ai pu enregistrer ces messages sur le répondeur, qu’un jour je pourrais jouer pour certaines personnes, mais ils sont des souvenirs chéris maintenant. Mais certaines fois, quand je dormais, ou que je rentrais d’un concert, et j’entendais mon téléphone sonner à deux heures du matin, parce que Ed ne fonctionnait pas selon le même horaire, et quand Ed voulait parler à quelqu’un, il t’appelait, qu’il soit cinq heures du matin. Et je voyais le téléphone, et je voyais le numéro de téléphone, et il disait ‘Ed Van Halen‘. Et je serais, comme, ‘Eh bien, je dois parler à Ed à présent.’ Et je lui parlerais. Ma femme et moi serions assis là ou nous serions allongés dans le lit, ‘Oh, Eds’appelle. Parlons-lui.

« Le moment le plus fier de sa vie, c’est quand il est devenu papa » Steve ajoutée. « J’étais là avec lui avant Wolfgang est né – c’était juste quand je l’ai rencontré. Et puis après, un an et demi plus tard, je suis dans sa maison de plage de Malibu en train de jouer au volley avec [his then-wife] Valérie et quelques autres gars. Wolfgangse promène dans ses couches. Et ce sont les moments que je chéris le plus – juste être un habitué de Eddie, et ne pas avoir à voir les conneries des autres membres du groupe ou à traiter avec les managers ou les directeurs de tournée, tout le monde essaie de vous tenir à l’écart.

« L’une des autres choses intéressantes était que chaque fois que j’allais à un spectacle, Ed serait, comme, ‘Vous n’avez jamais à frapper à la porte du vestiaire. Tu entres.’ Je marchais dans le vestiaire, et Ed serait à moitié nu, se changeant pour monter sur scène. Je me dis ‘Tu veux que je parte ?’ Et il dirait : ‘Non, mec. S’asseoir. Allons y. Vous êtes de la famille. Et Alexis [Van Halen], de la même manière, mec. Il m’a traité comme un frère.

« Les seuls regrets que j’ai, c’est de n’avoir jamais pris plus de photos. Mais à l’époque, surtout au début des années 90, ce n’était pas ce que nous faisions. Mais j’ai suffisamment de souvenirs pour toute une vie. »

Eddie est décédé en octobre 2020 à l’hôpital St. John’s de Santa Monica, en Californie.

L’iconique VAN HALEN Axeman est décédé des suites d’un cancer, a confirmé son fils.

Pierre roulante magazine classé Eddie Van Halen N°8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



Voir ce post sur Instagram Que Dieu vous bénisse Ed … Mon idole, mon pote ???!!! Une publication partagée par STEVE BROWN (@stevebrownrocks) le 6 octobre 2020 à 13h06 PDT Mots clés: tricheur Publié dans:

