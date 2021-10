Steve Bruce a déjà fait une terrible blague sur la signature d’un « brillant » as pour la NUFC, maintenant ils le veulent

Photo par Alex Morton/.

Y a-t-il un joueur du football mondial avec lequel Newcastle United ne sera pas lié au cours des prochains mois ?

De James Tarkowski à Kylian Mbappe, il semble que personne ne soit à l’abri de la rumeur de Newcastle.

Par conséquent, ce n’était pas vraiment une surprise de voir mardi matin que les Magpies étaient liés à un mouvement pour l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane.

Kane serait sans aucun doute une signature de renom pour Newcastle, et il y a seulement quelques mois, il aurait semblé absolument ridicule de suggérer cette signature.

L’idée que Kane joue pour Newcastle était si ridicule que Steve Bruce a même plaisanté en demandant à la star des Spurs s’il voulait le maillot numéro neuf cet été lorsqu’il a été signalé que le capitaine anglais voulait quitter le nord de Londres.

« J’ai demandé à Harry lui-même quand il est venu ici s’il aimait le maillot numéro 9 », a déclaré Bruce avec sa langue très fermement dans sa joue.

La blague de Bruce était terrible. C’était une « blague de papa » typique, tout comme un club hors ligue plaisantant sur Twitter à propos de la signature de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo, et à l’époque, les fans n’appréciaient vraiment pas le ton jovial du manager.

Cependant, nous voici moins de six mois plus tard et des informations provenant de sources fiables associent en fait l’attaquant récemment qualifié de » brillant » par Frank Lampard à un déménagement à Newcastle.

Cela pourrait-il arriver? Eh bien, vous n’auriez jamais cru que Manchester City signerait Robinho en 2008, donc nous n’allons pas tout de suite radier celui-ci. Cependant, il faut le dire, ce serait l’un des transferts les plus remarquables de l’histoire du football.

Photo de Clive Rose/.

