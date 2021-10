Steve Bruce a été nommé «homme de chute» à Newcastle au milieu d’une prise de contrôle et a été «gravement manqué de respect à St James’ Park, affirme son fils Alex

Steve Bruce a subi un énorme « manque de respect » pendant son séjour à Newcastle et a été nommé « le gars de la chute » à St James’ Park, selon son fils Alex.

Le joueur de 60 ans prendra en charge son 1000e match en tant que manager lorsque les Magpies accueilleront Tottenham dimanche, mais devrait être largement remplacé après la prise de contrôle du club.

Le fils de Bruce a lancé une défense passionnée de son père

Bruce a pris en charge son club d’enfance en 2019, mais n’a eu que peu d’occasions de rafraîchir l’équipe sous l’ancien propriétaire Mike Ashley, tout en étant en grande partie responsable du manque de progrès sur le terrain.

« Cela a été difficile », a déclaré Alex Bruce au podcast Football Daily de BBC Radio 5 Live.

«Je ne serais pas assis ici à mentir et à dire que ce n’est pas le cas, ça a été vraiment difficile de regarder les critiques.

« Depuis qu’il a pris le poste, je pense que le manque de respect qui a été montré, étant donné qu’il a joué 1 000 matchs, a été incroyable. »

Alex a joué sous son père pendant un certain temps pendant son séjour à Hull

Un groupe soutenu par l’Arabie saoudite a achevé sa prise de contrôle du club le 7 octobre, déclenchant la spéculation immédiate que Bruce – qui a guidé Newcastle aux 13e et 12e places – serait remplacé après un début de campagne sans victoire.

Les liens avec le patron des Rangers Steven Gerrard, l’ancien manager de Chelsea Frank Lampard et l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund Lucien Favre se poursuivent, mais Bruce reste en poste pour l’instant.

Bien qu’il soit lui-même un fan d’enfance, Bruce n’a jamais été un rendez-vous populaire parmi les fidèles de St James’ Park, Alex Bruce affirmant que son père avait toujours fait face à une bataille difficile.

Bruce est toujours le manager de Newcastle… pour l’instant

« Il savait que ce serait le cas dès le jour où il a accepté le poste », a-t-il déclaré.

« Il avait un propriétaire qui essayait de vendre le club, il avait un propriétaire qui ne voulait pas vraiment investir son propre argent dans le club pour un certain nombre de raisons, il ne pouvait utiliser que l’argent généré par le club et avec la pandémie, il n’y avait pas d’argent là-bas.

«Il a essayé de renforcer l’équipe dans la dernière fenêtre. Ils avaient désespérément besoin de renforts dans les zones défensives, je pense qu’il était très frustré de ne pas pouvoir le faire, donc il y a eu un certain nombre de choses qui ont rendu le travail difficile.

«Il a été le gars de la chute. Le nombre de fois où je lui ai dit : « Pourquoi ne laissez-vous pas quelqu’un d’autre faire la presse ? » Et il dit simplement : « Parce que je suis le manager, c’est ma responsabilité ».

Alex Bruce a fait valoir que le record de son père se comparait assez bien à celui de Rafa Benitez aux 10e et 13e places, se demandant pourquoi les deux hommes sont considérés différemment.

« Papa a fini à peu près de la même manière et pourtant l’un a été salué comme un messie et l’autre a été battu depuis le moment où il a franchi la porte, ce qui a été la chose la plus difficile à regarder pour moi parce que c’est un Geordie », a-t-il déclaré.

