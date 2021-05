Steve Bruce confirme que Newcastle essaiera de signer cet été Joe Willock, un prêteur florissant d’Arsenal

Newcastle cherchera à signer définitivement Joe Willock d’Arsenal cet été, Steve Bruce a confirmé à talkSPORT.

Le manager des Magpies a également discuté de l’avenir de l’homme vedette Allan Saint-Maximin après son retour fulgurant de blessure.

Le jeune Willock de Flourishing Gunners a été un énorme succès à St James ‘Park depuis son arrivée en prêt d’Arsenal le 1er février.

Le joueur de 21 ans a marqué lors de son quatrième match consécutif vendredi alors que les Magpies ont choqué Leicester City avec une victoire 4-2 au King Power Stadium.

Le doublé de Callum Wilson s’est ajouté aux buts de Willock et Paul Dummett en première période alors que Newcastle a pratiquement consolidé son statut de premier plan.

Willock a atteint des objectifs cruciaux dans le combat des Toon pour la survie de la Premier League.

Le jeune milieu de terrain a marqué un premier match d’ouverture lors d’une victoire 3-2 contre Southampton en février et a ensuite marqué lors de trois matches successifs, avec un égaliseur tardif sur le banc contre le grand rival d’Arsenal, Tottenham, un vainqueur contre West Ham puis un égaliseur. à la mort dans le tirage au sort avec Liverpool à Anfield.

Au total, Willock possède un record de cinq buts en 11 apparitions sous un maillot de Newcastle.

Et Bruce n’a pas caché son désir de garder la main sur le joueur alors qu’il cherche à renforcer son équipe avant la campagne 2021/22.

«Nous aimerions tous [make it permanent]», A déclaré Bruce à White et Jordan lorsqu’on leur a demandé s’ils chercheraient à signer Willock cet été.

«Il a 21 ans, un milieu de terrain et il a marqué cinq buts depuis le début de l’année, alors bien sûr nous le voulons – mais nous devons respecter le fait qu’il soit le joueur d’Arsenal.

«Je suis sûr qu’Arsenal aura de grandes discussions cet été, mais s’il est possible que nous puissions le ramener, nous serions ravis de le faire.

Bruce a également discuté de l’avenir de Saint-Maximin à St James ‘Park, après une course de forme époustouflante depuis son retour dans l’équipe après une longue mise à pied pour blessure.

Le joueur de 24 ans a trois buts et cinq passes décisives cette saison malgré en avoir dépensé la majeure partie sur la table de traitement pour des problèmes au mollet et à l’aine, et le manager a récemment déclaré que ce serait “ inévitable ” que d’autres équipes seraient intéressées par la signature du speedster français. .

Saint-Maximin gère régulièrement des défenses déchirées dans un maillot de Newcastle et est l’un des joueurs les plus talentueux de la Premier League avec le ballon à ses pieds.

Saint-Maximin lui-même a même déclaré qu’il ne voulait pas être impliqué dans une autre bataille de relégation en maillot noir et blanc.

Et parlant à talkSPORT lundi, Bruce a insisté sur le fait que le club n’avait pas l’intention de vendre l’un de ses meilleurs joueurs et actifs clés.

Le patron de Magpies a déclaré à Jim White: «J’ai dit que lorsque nous l’avons signé, il allait être quelqu’un qui vous sortirait du bord de votre siège et à quelle fréquence vous sentez-vous comme ça à propos d’un joueur individuel?

«Il a une merveilleuse capacité naturelle et cela ne me surprendrait pas si d’autres équipes le recherchent parce que sa capacité est là pour que tout le monde puisse le voir.

“Il a raison. Personne ne veut que Newcastle soit dans un combat de relégation.

«C’est un individu très doué et jeune, bien sûr. La dernière chose que nous voulons faire est de vendre nos meilleurs joueurs, c’est sûr. »

L’équipe de Bruce sera en sécurité si Fulham perd des points contre Burnley lundi, car les Cottagers ne peuvent égaler leur total de 39 points.