Steve Bruce envoie un message à Arsenal au sujet du transfert de Joe Willock .

Newcastle United souhaite re-signer Joe Willock d’Arsenal (.)

Steve Bruce a déclaré à Arsenal que Newcastle United continuerait à “s’éloigner” dans sa tentative de re-signer Joe Willock.

Le joueur de 21 ans a rejoint Newcastle en prêt début février et a impressionné lors de son court passage à St James ‘Park avec huit buts en 14 apparitions.

Willock est revenu à l’entraînement de pré-saison avec Arsenal et a disputé le match nul 2-2 avec les Rangers samedi.

Mais Bruce garde espoir que Newcastle pourra conclure un nouvel accord avec les Gunners pour le milieu de terrain.

“Comme je l’ai dit, c’est vraiment la décision d’Arsenal”, a déclaré Bruce dimanche.

“Et jusqu’à ce qu’Arsenal prenne une décision, un peu comme tous les grands clubs, ils ont un aperçu de la pré-saison, nous continuerons à surveiller et à harceler.

Joe Willock a marqué huit buts lors de son prêt à Newcastle United la saison dernière (.)

“Nous aimerions faire quelque chose mais c’est toujours l’appel d’Arsenal.”

Cependant, Mikel Arteta a freiné les espoirs de Newcastle de conclure un accord en affirmant que Willock faisait partie de ses plans pour la campagne à venir.

“Joe fait partie de nos plans, c’est notre joueur et pendant qu’il sera ici, nous essaierons de tirer le meilleur parti de lui”, a déclaré le manager d’Arsenal.

«Il a eu une grande expérience en prêt. Il était, je pense, l’un des joueurs les plus importants pour leur survie.

