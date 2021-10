Le manager de Newcastle United, Steve Bruce, est un « homme mort qui marche » après la défaite 3-2 à domicile dimanche contre Tottenham Hotspur, a déclaré talkSPORT.

Les Magpies ont perdu leur premier match depuis leur changement de propriétaire, les fans exhortant le nouveau président Yasir al-Rumayyan et la copropriétaire Amanda Staveley à limoger Bruce.

Steve Bruce sur le point de perdre son emploi

L’avenir du joueur de 60 ans au club est incertain et il y a des spéculations qu’un changement pourrait être apporté avant le voyage de Newcastle à Crystal Palace samedi.

De nombreux cadres supérieurs ont été étroitement liés au club, notamment Antonio Conte, Unai Emery, Brendan Rodgers et Steven Gerrard.

Cependant, The Sun rapporte que l’ancien entraîneur-chef de Chelsea, Conte, refuserait l’opportunité de rejoindre Newcastle.

Et l’animateur de talkSPORT et ancien milieu de terrain de Premier League Jamie O’Hara pense que le club doit agir rapidement pour lancer une ère passionnante sous le nouveau propriétaire.

Conte fait partie des nombreux autres managers liés au travail de Newcastle United

« Newcastle a beaucoup à faire », a déclaré l’ex-homme de Tottenham.

« Une montagne absolue qu’ils doivent escalader et ce sera un travail si difficile, probablement le travail le plus difficile qu’ils auront jamais à entreprendre lorsqu’un milliardaire prendra le contrôle d’un club de football.

«Ils ont besoin de faire venir quelqu’un rapidement, Steve Bruce a terminé.

« Quiconque qu’ils amènent est énorme et ils doivent trouver quelqu’un qui connaît la Premier League, sait comment sortir une équipe du pétrin rapidement, mais aussi quand il s’agit de janvier, vous pouvez attirer de gros joueurs. »

Newcastle est actuellement deuxième dernier de la Premier League sans victoire lors de ses huit premiers matchs de la nouvelle saison, et ils auraient besoin d’un gros roulement d’équipe pour rivaliser avec Liverpool, Chelsea et Manchester City.

Et Simon Jordan a critiqué leurs stars actuelles pour leur performance contre Tottenham.

« Vous regardez certains de ces joueurs sur ce terrain et ils auraient du mal à entrer dans une équipe de championnat », a déclaré le franc-parler talkSPORT.

Amanda Staveley s’amusait vraiment à St James ‘Park mais la dure réalité de leur sort est devenue apparente très rapidement

« Vous regardez la défense des soi-disant capitaines de l’équipe pour les premiers buts et pour des parties importantes du jeu, vous vous dites « wow ».

« Vous passez au récit de ce que vous faites ensuite… il n’y a que très peu d’intérêt à ce que Steve y reste.

« Les joueurs ont besoin d’une voix différente… parce que c’était de la merde dimanche après le premier but. Le premier but était brillant – un jeu d’avant-centre fabuleux et les 15 premières minutes, ils étaient à l’œuvre sur le terrain.

« Au moment où le jeu s’est un peu calmé et que Tottenham a commencé à réaliser contre quoi ils jouaient, c’est devenu ce que c’est devenu.

«Steve s’est assis là après le match, et je ne suis pas désolé pour les gens – le sentiment n’a pas sa place dans le football – mais c’est un homme mort qui marche.

« Les joueurs le savent et pour le bien des joueurs, vous avez besoin de quelqu’un d’autre. »

« Ouais, il est temps, » acquiesça Murphy.

