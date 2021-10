Steve Bruce était Sergio Ramos de Manchester United, a été frappé par le héros d’Arsenal Ian Wright, était un leader légendaire de Sir Alex Ferguson et a écrit des livres de mystère sur le meurtre

Alors que le temps ternit les souvenirs, nous pouvons souvent oublier les contributions de nos héros au beau jeu.

Certains managers d’aujourd’hui étaient autrefois des grands sur le terrain, mais les voir si régulièrement sur la ligne de touche fait disparaître dans nos esprits les images de leurs glorieux triomphes sur le terrain.

Steve Bruce a été victime d’abus de la part des fans de Newcastle pendant son mandat de manager

Steve Bruce a été limogé en tant que manager de Newcastle United et une base de fans mécontente a continuellement fait connaître ses sentiments.

Après avoir perdu son emploi, Bruce a déclaré au Telegraph : « Au moment où je suis arrivé à Newcastle, je pensais que je pouvais gérer tout ce qui m’était lancé, mais cela a été très, très difficile.

« Ne jamais être vraiment désiré, sentir que les gens voulaient que j’échoue, lire les gens qui disent constamment que j’échouerais, que j’étais inutile, un gros gaspillage d’espace, une tête de chou stupide, tactiquement inepte ou autre.

C’est quelque chose qu’aucun manager ne mérite, surtout celui qui a entraîné dans 11 clubs depuis la fin de sa carrière de joueur.

Les nouveaux propriétaires de Newcastle étaient perdus face à Tottenham et ont décidé de licencier Bruce

Les souvenirs de ses journées sur le terrain ne sont parfois qu’une tache lointaine dans le rétroviseur.

Bruce, cependant, a remporté trois fois la Premier League avec Manchester United alors qu’ils commençaient à dominer le football anglais dans les années 1990.

Non seulement cela, il était un leader pour le légendaire Sir Alex Ferguson, aidant également le club à remporter trois victoires en FA Cup et une Coupe de la Ligue, une Coupe des vainqueurs de coupe et une Super Coupe d’Europe.

Et son vainqueur à la 96e minute pour les Red Devils contre Sheffield Wednesday en avril 1993 a même donné naissance au terme « Fergie Time ».

Bruce au début de sa carrière à Manchester United

Bruce était sensé quand il avait besoin d’être

Les apparences peuvent être trompeuses, surtout depuis 21 ans que ses efforts sur le terrain ont pris fin en 1999 lors d’un passage d’une saison à Sheffield United.

Bruce n’était pas facile à définir en tant que défenseur, expliquant peut-être pourquoi il n’a jamais reçu de casquette d’Angleterre et pourquoi de nombreux clubs l’ont refusé dans sa jeunesse.

Un champion de Premier League et un skipper d’Old Trafford auraient dû être un candidat aux honneurs internationaux, bien que Sir Bobby Robson se soit par la suite excusé de l’avoir négligé.

Au lieu de cela, dans ce qui devrait être une inspiration pour beaucoup, ses efforts et son leadership l’ont aidé à augmenter les divisions, tout en étant calme et composé en possession du ballon l’a marqué comme une star de premier plan.

Il était parfois un peu exubérant, mais à la fin de tout cela, Bruce a mis son corps en jeu pour chaque point, une fois en choisissant de jouer pour United malgré le besoin d’une opération de hernie alors qu’une crise de blessure enveloppait la ligne de fond de Fergie.

Avant un match avec Liverpool, il a même dit à son patron de ne pas nommer son équipe pour lui laisser le temps de prouver sa forme physique, malgré le fait de clopiner autour du terrain d’entraînement de The Cliff pendant une semaine avant l’affrontement.

Il était aussi buteur. Un très bon.

Bruce célèbre le but de Manchester United

Les buts de Sergio Ramos en défense centrale ces dernières années, avec l’aide d’une excellente technique de penalty, ont beaucoup captivé.

Ses 13 buts en 2019/20 ont fait roucouler les fans du monde entier, mais Bruce peut surpasser cela et en 1990/91, il a réussi un 19 franchement scandaleux dans toutes les compétitions.

Cette saison-là, il était le meilleur buteur de la ligue de United, aux côtés de Brian McClair, avec 13 buts, tandis que quatre autres buts ont aidé le club dans sa quête de la gloire de la Coupe des vainqueurs de coupe.

Ils sont tous un mélange aussi. Célèbre pour sa capacité à diriger le ballon, bien que Bruce ne mesure que 6 pieds de haut, sa nature courageuse lui a permis de dominer la surface de réparation, s’écrasant sur ses adversaires avant de rentrer à la maison.

Bruce était aussi un bon tireur de pénalité

L’ancien coéquipier Paul Parker témoigne de cet abandon inconsidéré : « Rien n’a effrayé Brucie.

« Rien n’était impossible. Il avait plus de détermination que quiconque. Il a remporté plus de têtes à 6 pieds que le défenseur central moyen à 6 pieds 4 pouces, et ce n’était pas toujours facile – vous pouviez en mesurer le coût en regardant son nez.

Il était également heureux en tant que braconnier dans la région, un but contre Leeds United en 1992 l’a vu repousser McClair hors du chemin pour claquer dans le filet à six mètres.

Oh, et tu sais qu’on a mentionné sa qualité en possession ? Il a également réussi 18 passes décisives lors de son passage à Old Trafford, pas mal du tout.

Et les pénalités, eh bien, il est retourné au bord du « D » s’est retourné et, droit comme une flèche, a couru vers le ballon et il est allé dans le coin. Les gardiens de but avaient à peine une chance, que ce soit David Seaman d’Arsenal, Bruce Grobbelaar de Liverpool ou Erik Thorstvedt de Tottenham.

Bruno Fernandes pourrait apprendre une chose ou deux – pas de sauts, de sauts ou de sauts.

Tout n’a pas été facile au début pour Bruce à United et c’était un pas en avant par rapport à Norwich City : « Le changement difficile a été d’entrer dans le vestiaire et de voir Bryan Robson, Norman Whiteside, Gordan Strachan, Jesper Olson , et bien sûr, je suis assis à côté de Paul McGrath », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Après m’être entraîné avec lui pendant seulement deux jours, je me suis dit ‘Oh mon Dieu, suis-je censé le remplacer ?’

« Il est absolument incroyable. Malheureusement, Paul était rongé par les blessures et n’a peut-être pas assez joué. Mais, vous savez, il est allé à Aston Villa, s’est entraîné sur un vélo, et je pense qu’il a remporté le titre de joueur de l’année à quatre reprises.

« C’était l’énormité de jouer pour Manchester United. Jouer un match amical n’existe pas si vous jouez pour United – tout le monde veut vous battre. L’énormité de celui-ci – des dernières pages aux premières pages – et la demande accrue à votre égard ont été instantanées.

« C’est la grande chose avec laquelle beaucoup de joueurs doivent se réconcilier rapidement, car cela peut assez facilement vous engloutir. Heureusement pour moi, je me suis dit : ‘J’ai travaillé 10 ans pour arriver ici, je vais faire de mon mieux et je ne serais pas intimidé ou rebuté par ça parce que ça a été un long chemin pour arriver ici’ . J’étais déterminé à aller jusqu’au bout. »

Bruce et Bryan Robson célèbrent leur victoire en Premier League

Bruce n’a jamais hésité à se battre, et cela vaut aussi en dehors du terrain, même si cela lui a valu une touffe et un œil au beurre noir.

La légende d’Arsenal, Ian Wright, a révélé: « Nous étions à Old Trafford et j’ai toujours essayé de fuir Brucie et pour être juste, il m’a toujours plutôt bien joué. Il m’a toujours réservé, donc j’ai dû essayer d’être un peu plus calme.

«À Old Trafford, le tunnel est à cette extrémité, moi et Brucie avons un petit tête-à-tête et puis il est parti« c’est ça vous, je vous verrai dans le tunnel ». Le sifflet retentit et vous devez courir là-bas et il me cogne l’épaule. Je savais que Brucie allait m’avoir.

« Le problème que j’avais était que Tony Adams et Bouldy étaient déjà trop près de la fin, donc je n’avais pas de remplaçant. Les plus gros gars sont entrés. J’ai essayé de courir très vite dans le tunnel mais Brucie m’attendait, les poings serrés, debout là.

Bruce et Wright ont eu de nombreux accrochages, sur et en dehors du terrain

« J’ai joué à l’opossum. J’ai dit ‘qu’est-ce qui se passe mec, tu sais comment c’est?’ Mais tout le temps que je parlais, alors que je me rapprochais de lui, je pensais que j’étais à portée de main ici et alors qu’il baissait les mains, je lui ai cogné le visage.

« Je me suis ensuite enfui et tout a commencé dans le tunnel. Après je suis allé directement dans le car mais Dicko [Lee Dixon] et Bouldy a dit ensuite qu’ils sont allés dans le salon et les portes se sont ouvertes et Bruce a dit « où est-il ? » Mais j’étais déjà assis dans le car.

« J’ai parlé à Incey, nous avons partagé des chambres avec l’Angleterre. Il m’a téléphoné le dimanche matin et m’a dit « tu es complètement en panne, tu dois lui téléphoner ». Je lui ai dit désolé et je lui ai dit que mon beau-père m’avait dit « si tu es plus petit, tu dois avoir le premier coup de poing ».

Bruce célèbre une victoire au titre de Premier League avec Lee Sharpe

Bruce rejoint Roy Keane et Paul Scholes pour célébrer la victoire de la Premier League 1995/96

Buteur, leader, combattant, oh, et auteur aussi.

Bruce, pendant son mandat en tant que manager de Huddersfield en 1999, a écrit trois livres – Striker !, Sweeper ! et Défenseur !

Le thème vous demandez-vous? Un mystère de meurtre résolvant le manager de football de Leddersfield Town. Son nom? Steve Barnes.

Interrogé sur sa carrière alternative en 2018, il a répondu : « C’était il y a longtemps, et je ne suis pas sûr de vouloir me rappeler à quel point ils étaient mauvais.

Bruce célèbre sa victoire en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe avec ses coéquipiers de Manchester United

« Juste parce que j’ai obtenu un GCSE en anglais, je pensais que j’allais être le prochain Dick Francis. Il n’apportait aucune contribution aux revenus de qui que ce soit.

«C’est devenu la risée, pour être honnête. Je pense qu’ils sont probablement encore sur les étagères quelque part, et je parie que vous pourriez probablement en acheter un pour 99p.

La contribution de Bruce au football pour Manchester United était cependant absolument inestimable.