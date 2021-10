Steve Bruce fait un aveu surprenant en réagissant au limogeage de Newcastle

Steve Bruce a suggéré qu’il ne reviendrait pas de la direction après la fin de son mandat à Newcastle United.

Le club a révélé mercredi matin que Bruce avait quitté son rôle par consentement mutuel. Cela est intervenu après qu’un consortium soutenu par l’Arabie saoudite a pris le contrôle du club au début du mois.

Les nouveaux propriétaires ont fixé des normes élevées pour Newcastle, que Bruce n’a pas pu respecter. Les Magpies ont régulièrement flirté avec la relégation sous sa direction et n’ont pas encore gagné en Premier League ce trimestre.

Les fans de Newcastle ont également eu une relation difficile avec le supporter d’enfance. Il a été critiqué pour ses tactiques ineptes et ses citations sur le maintien du club.

Bruce devait partir avant le match de dimanche contre Tottenham. Les chefs de club ont décidé de ne pas agir trop vite et ont permis à l’Anglais de prendre en main son 1000e match en carrière.

Malgré un but précoce de Callum Wilson, le premier jeu de la nouvelle ère ne s’est pas déroulé comme prévu. Des chants de « nous voulons que Bruce sorte » ont retenti dans le stade après le lancement des Spurs.

La recherche de son remplaçant a maintenant officiellement commencé. De nombreux noms sont à l’étude, dont Antonio Conte, Frank Lampard ou encore Diego Siméone.

Bruce a réagi à son départ lors d’une interview sincère avec The Telegraph. Il a déclaré: «Je pense que cela pourrait être mon dernier travail. Il ne s’agit pas que de moi ; cela a fait des ravages dans toute ma famille parce que ce sont tous des Geordies et je ne peux pas l’ignorer.

« Ils s’inquiétaient pour moi… surtout ma femme Jan. Quelle femme incroyable elle est, incroyable, c’est juste une femme fantastique, une femme, une mère et une grand-mère. Elle a géré la mort de mes parents, les siens n’ont pas été très bien. Et puis elle m’a fait m’inquiéter et ce que j’ai vécu ces dernières années.

Bruce a obtenu le travail de ses rêves en juillet 2019 lorsqu’il a été nommé patron de Newcastle. Cependant, les fans ne l’ont jamais apprécié, en partie à cause de son séjour de deux ans avec ses rivaux acharnés de Sunderland.

« Au moment où je suis arrivé à Newcastle, je pensais que je pouvais gérer tout ce qui m’était lancé, mais cela a été très, très difficile », a-t-il ajouté. « Quand nous faisions des résultats corrects, c’était » oui, mais le style de football est nul « ou j’étais simplement » chanceux « . C’était ridicule et persistant.

«J’ai essayé d’en profiter et, vous savez, je l’ai fait. J’ai toujours aimé le combat, prouver aux gens qu’ils avaient tort, mais c’est tout ce que cela a toujours semblé être. Un combat, un combat. Cela fait des ravages.

« Je voulais tellement que ça marche. J’étais tellement fier d’être manager de Newcastle United, même dans les moments sombres, j’étais déterminé à continuer et à garder ce club en Premier League.

Bruce a poursuivi en disant qu’il était « vraiment heureux » que la prise de contrôle se soit déroulée car cela « devait arriver » pour l’avancement du club.

Newcastle vise l’attaquant de Premier League

Les officiels de Newcastle pourraient chercher à signer un buteur anglais éprouvé, selon les rapports.

Le Telegraph écrit que Dominic Calvert-Lewin d’Everton est une vraie cible. Il est « très apprécié par l’équipe de recrutement actuelle de Newcastle ».

Calvert-Lewin est absent depuis août en raison d’une fracture à l’orteil. Mais son record parle de lui-même – 16 buts en 33 matches de championnat en 2020-21.

Il a également réussi trois matchs en autant de matchs cette saison avant que sa blessure ne l’exclue.

