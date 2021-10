Steve Bruce, millénaire en Premier League

19/10/2021 à 12:00 CEST

L’entraîneur de Newcastle, Steve Bruce, a mené son 1000e match lors de la huitième journée de Premier League, où son équipe, Newcastle United, s’est inclinée à domicile contre Tottenham malgré un départ en tête sur l’électronique.. Particulièrement remarquée par le conseil d’administration et les fans, sa continuité est plus que jamais dans l’air : ajoute trois nuls et cinq défaites lors des huit premières dates.

Le Britannique, qui a pris les rênes à l’été 2019 dans ce qui est sa dixième expérience sur les bancs britanniques, Il n’a pas pu célébrer cette figure historique et son équipe a perdu et sa silhouette est surtout touchée pour l’immédiat. Aux 1 000 réunions qu’il a dirigées, il a ajouté 376 victoires, 254 nuls et 370 défaites en 23 ans et 70 jours de carrière sportive.

L’ancien entraîneur de Sunderland, Aston Villa ou Wigan, entre autres, a dirigé un total de 97 matchs à Newcastle United, où il n’a enregistré que 29 victoires, 25 nuls et 43 défaites. Depuis le début de la saison 2021/22 en Premier League, les ouragans sont l’une des trois équipes qui n’ont pas encore gagné aux côtés de Burnley et Norwich City occupant une place dans la zone de relégation.

Newcastle, un avenir passionnant à venir

Les Britanniques font désormais partie du groupe sélect des clubs les plus riches du football européen. Ses biens sont tombés entre les mains du fonds d’investissement Public Investment Fund et la présidence reviendra au cheikh Yasir Al – Roumayyan, que signifiera une injection économique de 320 milliards d’euros, un chiffre inédit dans le football interclubs.

L’équipe toujours dirigée par Steve Bruce est déjà le club le plus riche du monde devant d’autres paquebots comme Manchester City ou le PSG. La liste est configurée par : Newcastle United (320.200M€), Manchester City (23.000M€), RB Salzburg (15.700M€), Juventus (11.000M€), Chelsea (9.600M€), LA Galaxy (8.100M€), Arsenal (6.800€ M) €), le PSG (6 500 M€), l’Inter Milan (6 200 M€) et Wolverhampton (5 200 M€).