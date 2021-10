Steve Bruce quitte Newcastle par consentement mutuel une semaine après une prise de contrôle de 305 millions de livres sterling avec Paulo Fonseca, Lucien Favre et Eddie Howe parmi les meilleurs candidats au poste de prochain manager

Newcastle United a confirmé le départ de Steve Bruce par consentement mutuel, une semaine seulement après la reprise du club par de nouveaux propriétaires.

Le règne de 14 ans de Mike Ashley au club du nord-est a pris fin lorsque le Fonds d’investissement public saoudien (PIF) a achevé son rachat de 305 millions de livres sterling.

Bruce a pris en charge 97 matchs en tant que manager de Newcastle

C’était un accord qui était en préparation depuis 18 mois et qui s’est déroulé rapidement la semaine dernière, pour le plus grand plaisir des fans alors qu’ils célébraient devant St James ‘Park.

Les nouveaux propriétaires valent environ 320 milliards de livres sterling et ils voudront un nouveau directeur à la barre pour les faire avancer.

Bruce a été démis de ses fonctions mercredi, l’entraîneur de Geordie acceptant de quitter son club d’enfance après une période mouvementée de deux ans en charge.

Des rapports récents ont affirmé qu’il obtiendrait un paiement de 8 millions de livres sterling.

Newcastle United sur Twitter

Steve Bruce a quitté Newcastle United après deux ans à la tête

.

Amanda Staveley a dirigé le groupe saoudien derrière le rachat

« Newcastle United peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d’entraîneur-chef par consentement mutuel », lit-on dans un communiqué du club publié mercredi matin.

« Newcastle United tient à exprimer sa gratitude à Steve pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. »

Le club a également confirmé que l’assistant Graeme Jones deviendrait manager par intérim, à commencer par le voyage de samedi en Premier League à Crystal Palace, et a entamé le processus de recrutement d’un nouveau manager avec « une nomination qui sera annoncée en temps voulu ».

L’ancien entraîneur de la Roma, Paulo Fonseca, est devenu le nouveau favori des bookmakers pour le poste, avec Lucien Favre et Eddie Howe également en lice, affirmant que l’ancien entraîneur de Bournemouth aurait déjà eu des entretiens avec les nouveaux propriétaires.

. – .

Howe est sans emploi depuis qu’il a quitté Bournemouth par consentement mutuel à la fin de la saison 2019/20

La course a été cahoteuse pour Bruce, qui devait quitter St James ‘Park depuis l’annonce de la prise de contrôle, malgré la supervision de son 1000e match en tant que manager le week-end contre Tottenham.

Dans son message d’adieu, le joueur de 60 ans a remercié le club pour l’opportunité de gérer son équipe d’enfance et a souhaité bonne chance aux Toon et à leur armée pour l’avenir sous leur nouvelle propriété riche.

« Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont liés à Newcastle United pour l’opportunité de gérer ce club de football unique », a déclaré le patron décédé.

«Je tiens à remercier mon équipe d’entraîneurs, les joueurs et le personnel de soutien en particulier pour tout leur travail acharné. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont tout donné même dans les moments difficiles et devraient être fiers de leurs efforts.

« C’est un club avec un soutien incroyable, et j’espère que les nouveaux propriétaires pourront l’amener là où nous voulons tous qu’il soit. Je souhaite à tous la meilleure des chances pour le reste de cette saison et au-delà. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.