Steve Bruce quitte Newcastle United après son rachat

Steve Bruce a quitté son poste de manager de Newcastle United d’un commun accord suite au rachat du club par un consortium soutenu par les Saoudiens.

Il quitte le club après deux ans à la tête et les a menés à deux finitions en milieu de tableau.

Le manager adjoint Graeme Jones prendra la direction du club par intérim et dirigera l’équipe pour son prochain match contre Crystal Palace.

Steve Bruce limogé par Newcastle United suite au rachat saoudien

#NUFC peut confirmer que Steve Bruce a quitté son poste d’entraîneur-chef par consentement mutuel. Le club tient à exprimer sa gratitude à Steve pour sa contribution et lui souhaite bonne chance pour l’avenir. – Newcastle United FC (@NUFC) 20 octobre 2021

De nouveaux propriétaires recherchent un nouveau directeur pour faire avancer le club

Après l’achèvement de la longue prise de contrôle de 305 millions de livres sterling sur le club du Nord-Est, les nouveaux propriétaires de Newcastle ont pris la décision de limoger Bruce avec le club deuxième dernier de la ligue après avoir pris seulement trois points lors de leurs sept premiers matchs.

Les nouveaux propriétaires ne sont pas venus pour superviser une bataille de relégation et estiment que le moment est venu de faire venir un nouveau manager qui peut hisser le club au sommet du classement et dans une position respectable à la fin de la saison.

Bruce voulait rester

Bruce est un partisan de longue date du club et a déclaré au Daily Telegraph après la prise de contrôle qu’il voulait rester en mesure de montrer ce qu’il pouvait faire, mais a admis qu’il était probable que son destin était scellé :

« J’aimerais avoir la chance de montrer aux nouveaux propriétaires ce que je peux faire, mais il faut être réaliste et ils voudront peut-être qu’un nouveau manager lance les choses pour eux. Les nouveaux propriétaires veulent normalement un nouveau gestionnaire. Je suis là depuis assez longtemps pour comprendre cela.

Ce qui fut dit?

Dans un communiqué, Bruce a déclaré :

«Je suis reconnaissant à tous ceux qui sont liés à Newcastle United pour l’opportunité de gérer ce club de football unique.

«Je tiens à remercier mon équipe d’entraîneurs, les joueurs et le personnel de soutien en particulier pour tout leur travail acharné. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont tout donné même dans les moments difficiles et devraient être fiers de leurs efforts.

« C’est un club avec un soutien incroyable, et j’espère que les nouveaux propriétaires pourront l’amener là où nous voulons tous qu’il soit. Je souhaite à tous la meilleure des chances pour le reste de cette saison et au-delà. »

