Steve Bruce répond aux critiques “ décevantes ” de l’esprit et de l’attitude de Newcastle alors que la victoire sur West Ham donne à Magpies un énorme coup de pouce pour la survie

Steve Bruce a répondu aux critiques de l’esprit et de l’attitude de son équipe alors que Newcastle se donnait un autre énorme coup de pouce à sa survie.

Les Magpies ont battu les espoirs de la Ligue des champions West Ham 3-2 à St James ‘Park. Ceci, plus une victoire à Burnley le week-end dernier, les met neuf points d’avance sur la zone de relégation.

Newcastle a pris une avance de 2-0 mais a été rattrapé par les Hammers avant que Joe Willock ne marque un vainqueur tardif

Il y a eu des moments difficiles pour Newcastle cette saison, de nombreux fans remettant en question les références de Bruce en tant que manager.

Mais à la suite de la victoire sur les Hammers, Bruce a souligné les revers que son équipe a subis cette saison et a réfuté toute suggestion selon laquelle ils seraient tombés de la table en raison d’un manque de combat.

Il a déclaré à talkSPORT: «Une première mi-temps incroyable pour nous. Deuxième moitié… combien de fois l’avez-vous vu? Surtout avec la situation dans laquelle nous nous trouvons, la nature humaine vous emmène plus profondément et vous vous en sortez et c’est ce que nous avons fait.

«La réponse de leur part a été presque instantanée lorsque West Ham a marqué son deuxième match. Je pense avoir dit que ce travail s’accompagnait d’un avertissement du gouvernement en matière de santé!

Il semble que la saison se terminera heureux pour toujours pour Bruce et Newcastle

«Les gens ont remis en question l’esprit et l’attitude et c’est décevant car il y a beaucoup de joueurs qui sont ici depuis de nombreuses années. Certains d’entre eux pendant cinq ou six ans et ont été promus avec le club, donc cela signifie encore quelque chose pour eux.

«Cela n’a jamais fait de doute. Le gros problème est que les gros joueurs sont blessés depuis trop longtemps et que nous avons trouvé que c’était difficile, cela ne fait aucun doute. Ce sont les faits.

«Allan Saint-Maximin par exemple, il a commencé son douzième match [against West Ham], nous en avons remporté sept. Nous pouvons voir quel impact il a.

«Sans Callum Wilson, le skipper [Jamal Lascelles], nous avons eu une période difficile et avons lancé COVID, cela a été vraiment difficile.

Les multiples absences de Saint-Maximin cette saison ont sans aucun doute gêné Newcastle

Malgré toutes ces difficultés, cela s’annonce comme une survie confortable pour Newcastle, qui compte désormais 35 points cette saison. Bruce ne veut pas que son équipe s’arrête là.

Il a ajouté: «Je ne pense pas que nous en ayons assez. Nous voulons essayer de voir si nous pouvons améliorer le total de l’année dernière, nous avons obtenu 44 points. Vous essayez toujours de chercher à vous améliorer.

«J’ai toujours dit que quand tout le monde est en forme, je suis convaincu que tout ira bien.

«Il ne fait aucun doute que nous avons eu des semaines difficiles, mais tout d’un coup, nous avons perdu l’un de nos sept derniers matchs, alors quand c’est important, nous avons fait preuve d’un peu de cohérence.