Steve Bruce s’est fixé pour objectif de payer 8 millions de livres sterling avec le limogeage de Newcastle « imminent », alors que les nouveaux propriétaires prévoient de faire appel à l’ancien chef du RB Leipzig, Ralf Rangnick, en tant que directeur sportif

Steve Bruce recevrait une importante somme de 8 millions de livres sterling s’il est limogé par les nouveaux propriétaires de Newcastle à la suite de la prise de contrôle du club.

Selon The Telegraph, Bruce pourrait même être éliminé avant la prochaine Premier League des Magpies, alors que le club cherche à bien démarrer son nouveau régime.

Bruce pourrait être licencié en tant que patron de Newcastle maintenant que le rachat est terminé

Newcastle appartient désormais à 80% au Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite après la conclusion d’un accord de rachat jeudi et est confortablement le club le plus riche du monde.

La figure de proue Amanda Staveley et le président non exécutif Yasir Al-Rumayyan prendront le volant d’un club qui a dérivé pendant une grande partie des 14 dernières années sous l’ancien président sortant Mike Ashley et tenteront de le remettre sur la bonne voie.

Le limogeage de Bruce est apparemment imminent, le manager lui-même faisant allusion à une sortie après la confirmation de la prise de contrôle.

Le Telegraph affirme que le nouveau propriétaire du club cherche à effectuer le changement tôt, et le directeur adjoint Graeme Jones pourrait être en charge du prochain match de Premier League de Newcastle à domicile contre Tottenham dimanche prochain.

Ce match serait le 1000e de Bruce de sa carrière de manager, mais il pourrait être parti avant d’avoir la chance de marquer cette réalisation en tant que patron de son club de ville natale.

Les fans mécontents de Newcastle ont réalisé leur vœu après avoir vu le dos du propriétaire impopulaire Mike Ashley – Bruce sera-t-il le prochain?

Cependant, le patron de Geordie sera rassuré par le fait qu’il recevra un gain important si son mandat turbulent de deux ans en charge prend fin, le rapport suggérant des frais d’environ 8 millions de livres sterling seraient dus en compensation.

Newcastle est également à la recherche d’un nouveau directeur sportif et Ralf Ragnick, qui est actuellement directeur des sports et du développement du club de Premier League russe FC Lokomotiv Moscou, serait le choix numéro un.

L’Allemand, qui a également été directeur sportif à Leipzig et au Red Bull Salzburg, avait été une cible pour Manchester United en 2019 après avoir limogé Jose Mourinho.

Il a également été considéré par Chelsea après avoir licencié Frank Lampard en janvier de cette année, mais les Blues ont plutôt embauché leur compatriote allemand Thomas Tuchel.

Rangnick a été très recherché dans le football tout au long de sa carrière

Newcastle serait l’un des nombreux clubs impressionnés par le travail que Potter a fait à Brighton

Le patron de Brighton, Graham Potter, est devenu un favori pour remplacer Bruce.

Les rapports affirment que l’ancien patron de l’Inter Milan, de Chelsea et de la Juventus, Antonio Conte, s’est retiré de la course, le club lorgnant plutôt Graham Potter de Brighton.

Potter a vu sa réputation augmenter massivement cette saison, amenant les Seagulls au sixième rang du classement, et ils n’ont encaissé que cinq buts.

L’ancien manager de Swansea a fait entrer Brighton dans le 21e siècle, avec un style de jeu moderne et des transferts de joueurs, faisant du club un habitué de l’élite.

